Sea Watch | chiusi gli accessi dal mare Salvini | «A bordo né donne né bambini»

Sea Watch - stop ai gommoni per raggiungere la nave Ong : i piddini vogliono denunciare Salvini : I dirigenti del Pd in Sicilia vogliono denunciare il vicepremier Matteo Salvini, colpevole secondo loro degli stessi reati per cui il Tribunale per i ministri ha chiesto l'autorizzazione a procedere ...

Navigazione interdetta vicino alla Sea Watch - bloccata staffetta Pd : 'Denunceremo Salvini' : La Capitaneria di Siracusa isola la nave dell'ong per 'motivi di ordine pubblico e igienico-sanitari'. FI si divide sul blitz di ieri della Prestigiacomo. Il ministro Salvini nega che a bordo ci siano ...

Casu : oggi in piazza per Sea Watch e per chiedere porto sicuro di attracco : Roma – “L’Italia che non si arrende alle scelte disumane che il governo piu’ a destra della storia della Repubblica sta portando avanti scendera’ oggi in piazza alle 17 a Montecitorio, al fianco delle tantissime persone che si stanno mobilitando in queste ore in tutta Italia per sostenere l’appello ‘nonsiamopesci'”. Lo afferma il segretario romano del Pd Andrea Casu. “Ringrazio ...

Migranti Sea Watch - Formigli bastona Salvini : "Mi vergogno di essere italiano" : Il conduttore di Piazzapulita replica al ministro dell'Interno ("Sulla Sea Watch né donne né bambini"): "Non si possono...

"Stiamo valutando un altro ricorso al Tar contro Salvini sul caso Seawatch 3" : "Stiamo valutando di presentare ricorso al Tar contro Salvini anche sul caso della Sea Watch 3, come per la Diciotti". Salvatore Di Pardo ci riprova. Lui è l'avvocato molisano che, l'estate scorsa, insieme a diverse associazioni, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo contro il ministro degli Interni Matteo Salvini, reo - secondo l'accusa – di aver sequestrato 177 migranti a bordo della Diciotti, la nave della guardia ...

Sea Watch - il Pd vuole denunciare Salvini. Il ministro : "Io non mollo" : Il Pd mette nel mirino ancora una volta Matteo Salvini . Il Viminale di fatto per il momento tira dritto e ha deciso che il porto di Siracusa resta chiuso per lo sbarco dei 47 migranti. Ma adesso dopo ...

Sea Watch - Salvini : «Fermare le partenze è salvare le vite». : Il leader della Lega: «A marzo sarò in Africa». E sul caso Diciotti: «M5S voti con coscienza, non ho bisogno di aiutini»

Sea Watch - Pm di Siracusa : nessun reato del comandante e no al sequestro : Il procuratore di Siracusa, Fabio Scavone, afferma che "il comandante della Sea Watch non ha commesso alcun reato e non è stata neppure presa in considerazione al momento l'ipotesi di un eventuale sequestro della nave". Per il magistrato "ha salvato i migranti e scelto quella che appariva la rotta più sicura in quel momento". Acquisite dai suoi uffici le informative della Capitaneria di porto e le relazioni ...

Sea Watch isolata : la Capitaneria vieta di avvicinarsi : La Sea Watch 3 è ufficialmente isolata per decisione della Capitaneria di Porto di Siracusa. Il Comandante Luigi D'Aniello ha infatti emesso un'ordinanza che vieta di avvicinarsi a meno di mezzo miglio dalla nave della Ong. La decisione è stata presa dopo una riunione in Prefettura, dove è stato stabilito di interdire il tratto di mare per tutelare l'ordine pubblico e la sanità pubblica.La decisione è arrivata all'indomani della visita a ...

Salvini : "Abbiamo prove contro la Sea Watch" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi è nuovamente intervenuto sul caso della Sea Watch che è ancora nei pressi di Siracusa con a bordo 47 migranti salvati nove giorni fa. Tramite i suoi account social, il vicepremier ha detto dia vere prove concrete contro l'equipaggio della nave della ONG tedesca e ha scritto:"Abbiamo elementi concreti per affermare che, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo, il comandante e l’equipaggio ...

Sea Watch - il procuratore 'Il comandante non ha commesso alcun reato' : Cronaca Catania, i 19 fermi per la mafia nigeriana: "Il Cara di Mineo centrale operativa". Salvini: "Da chiudere"

Sea Watch : appello Terre Hommes a Colle : 13.10 Terre des Hommes esprime il dissenso e opposizione "all'ennesimo atteggiamento delle istituzioni italiane "di indifferenza verso la vita umana che oggi è rappresentata da 47 persone a bordo della Nave Sea Watch 3, cui da giorni viene impedito forzosamente di accedere a un porto sicuro e a cure e protezione alle quali invece avrebbero diritto". "Ci appelliamo all'umanità e all'alto spessore morale del Presidente della Repubblica - dice ...