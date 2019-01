Napoli | straniero aggredisce donna davanti al garage | “Voglio 5 euro”

ilgiornale

: italianissimo il tunisino naturalizzato che ha ucciso a pugni e bastonate un bimbo di 7 anni e ferito la sorellina… - BCRedway : italianissimo il tunisino naturalizzato che ha ucciso a pugni e bastonate un bimbo di 7 anni e ferito la sorellina… - Mihap017 : Salvini chiude i porti pure a Higuain: «Non si faccia più vedere a Milano» Certo, #Higuin non doveva andar via da… - mariomonfrecola : Il fascino della Sirena Partenope seduce chiunque. Il viandante e lo straniero, nessuno sfugge al suo destino. Anch… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Paura aper unache, prossima a fare ritorno nella propria abitazione, è stata minacciata ed aggredita da un extracomunitario intenzionato a farsi consegnare da lei del denaro.Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, ieri sera, intorno alle 19:30, la vittima si trovava di fronte aldi sua proprietà in via Lanzieri. Azionato il comando a distanza, stava aspettando che la porta del box si aprisse per poter parcheggiare la propria auto.Ad un certo punto, tuttavia, è sopraggiunto unoche, dopo essersi piantatoalla vettura, ha intimato alladi dargli cinque euro. Se non l"avesse fatto, le sarebbe stato impedito di accedere al box.Decisa a non lasciarsi intimidire, la vittima di estorsione è uscita dall"auto ed ha raggiunto l"extracomunitario, chidendogli di lasciarla in pace e di andarsene. Quest"ultimo, in un italiano stentato, ha ...