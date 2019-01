Inter | l' Arsenal alla carica per Perisic

Perisic lascia l'Inter?/ Ultime notizie calciomercato - croato verso l'Arsenal : Emery - 'cerchiamo un esterno..' : calciomercato Inter, Ultime notizie. Prende la parola il ds Marotta: 'Perisic vuole partire. Idea Carrasco? Per ora siamo alla fase dei sondaggi'.

Inter - Emery chiama Perisic : "Sarebbe ottimo : l'Arsenal cerca un'ala che giochi sulle due fasce" : Mentre continua la trattativa fra Inter e Arsenal per la cessione di Ivan Perisic , il tecnico dei Gunners Unai Emery esce allo scoperto nel corso della conferenza stampa prima della gara contro il ...

Inter-Perisic - è addio. L’Arsenal trova l’accordo col giocatore : INTER PERISIC, via il croato verso la Premier- Via in questa sessione di mercato, ma alle condizioni dettate dall’Inter. Giuseppe Marotta e la società nerazzurra non vuole passare da “ostaggio” in questa situazione; una situazione che vede Perisic scalpitare per lasciare Milano e L’Arsenal talmente convinto da aver trovato già un accordo col giocatore. Molte […] L'articolo Inter-Perisic, è addio. L’Arsenal trova l’accordo col giocatore ...

Inter : nuovo summit con l'Arsenal per Perisic : Continua la trattativa fra Inter e Arsenal per la cessione di Ivan Perisic . Dopo le parole di Marotta che di fatto hanno confermato che il croato è destinato a lasciare i nerazzurri già in questa ...

Inter - esplode il caso Perisic : il croato peensa solo all'Arsenal : Il vicecampione del mondo chiede di essere ceduto in Inghilterra, il Manchester United però si è raffreddato e rimane solo la pista Arsenal. I Gunners hanno proposto lo scambio con Ozil, rifiutato, e ...

Inter - passi avanti per la cessione di Perisic all’Arsenal : la situazione : L’Arsenal continua a sondare il terreno per Perisic, l’Inter si è seduta al tavolo per trattare l’addio dell’esterno croato già a gennaio Le voci di un possibile addio di Perisic all’Inter si fanno sempre più insistenti. Sia in ambienti legati alla Serie A, che dalla Premier League, arrivano indiscrezioni sulla stessa lunghezza d’onda. Le due società stanno trattando il passaggio dell’esterno ...

Inter - su Perisic c'è sempre l'Arsenal : i Gunners lo vorrebbero a gennaio : L'esterno croato Ivan Perisic ha deluso le aspettative in questa prima parte della stagione. Dopo un Mondiale da grande protagonista, con tanto di gol in semifinale contro l'Inghilterra e in finale contro la Francia, l'ex Wolfsburg non ha fatto la differenza fino ad ora mettendo a segno solo tre reti in campionato con due assist in diciotto presenze. Il giocatore non ha mai nascosto la propria volontà di fare un'esperienza in Premier League o ...

Calciomercato Inter - Perisic Arsenal : i Gunners offrono lo scambio con Ozil : Calciomercato Inter – Il club nerazzurro ha ufficializzato nella serata di oggi l’arrivo di Cedric Soares, terzino giunto in prestito con diritto di riscatto dal Southampton. Con la laterale portoghese potrebbe concludersi il mercato in entrata della società meneghina. In realtà però ci potrebbe essere ancora uno spiraglio per quanto riguarda un possibile acquisto. Affinché […] L'articolo Calciomercato Inter, Perisic Arsenal: i ...

L'Arsenal ci prova : Ozil all'Inter in cambio di Perisic : Perisic e l'Inter: la storia " ormai non ci sono più dubbi " è ai titoli di coda. Lo ha ammesso con grande serenità anche Luciano Spalletti : "Piace a diversi club, ma bisogna che ci siano dei numeri ...

Perisic chiede la cessione : l'Arsenal ci prova - ma l'Inter non fa sconti : A sei mesi di distanza, però, il mondo per il classe '89 si è capovolto e ora, dopo tanti mesi difficili e di scarso rendimento, è lui a chiedere di lasciare la squadra di Luciano Spalletti. L'...

Calciomercato Inter - l’Arsenal all’assalto per Perisic : offerto Ozil come contropartita : Ozil per Perisic, questa la proposta dell’Arsenal per portare a Londra il calciatore dell’Inter non proprio nella sua migliore annata nerazzurra Ozil per Perisic, l’Arsenal le prova tutte per portare a Londra l’esterno croato dell’Inter. I nerazzurri, che sinora avevano rigettato offerte attorno ai 40 milioni da parte dell’Arsenal, adesso devono meditare sulla possibilità di avere in cambio un calciatore ...

Inter - l'Arsenal vuole Perisic già a gennaio (RUMORS) : In casa Inter potrebbero esserci importanti novità in questi ultimi giorni di calciomercato. La società nerazzurra ha definito l'acquisto del laterale portoghese, Cedric Soares, che arriverà dal Southampton in prestito oneroso da cinquecentomila euro con diritto di riscatto fissato a undici milioni. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore mentre il classe 1991 ha già sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri. Ma anche ...

