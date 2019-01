FIFA 19 continua a guidare la classifica software italiana

eurogamer

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Poche novità per quanto riguarda la nuovasettimanale19a mantenere la testa anche questa settimana.Il podio viene chiuso da Ace Combat 7: Skies Unknown in seconda posizione e New Super Mario Bros. U Deluxe in terza.Qui in basso, potete leggere nel dettaglio le classifiche relative alla week 3 del 2019:Read more…