Campione di ippica uccide i figli di 5 e 8 anni e poi si spara in diretta Facebook

(Di lunedì 28 gennaio 2019) L’atleta edi trotto Samuel Rehn ha ucciso i suoi duedi 5 e 8e poi si èto in. È successo mercoledì nella cittadina Sala, in Svezia: erano le 21.20 circa di mercoledì quando una chiamata alla polizia segnalava di aver sentito delle grida e degli spari provenire dalla villa di Rehn. Gli agenti sono corsi sul posto, hanno fatto irruzione nell’abitazione e trovano i corpi senza vita dell’uomo e dei due bambini, colpiti da un’arma da fuoco.Non solo, è bastato poco alla polizia per ricostruire l’accaduto perché Samuel Rehn, oltre a lasciare una sorta di testamento, ha confessato tutto in una. E prima ancora aveva pubblicato dei post dove annunciava: “Tra poco raggiungerò i miei genitori”, morti qualche tempo prima. L’uomo ha atteso il giorno del compleanno dell’ex moglie ...