Venezia | il tumore se lo porta via nel giorno del suo compleanno | aveva 28 anni

(Di domenica 27 gennaio 2019) Un'altra morte di una giovane persona causata da quello che è considerato il male del secolo, un, si è verificata nella provincia di, precisamente nel piccolo comune di Spinea. Un vero dramma che ha visto coinvolto un giovane di ventotto, Mattia Rossato. Il ragazzo, infatti, secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, si è spento proprio neldel suoa causa di un melanoma che lo attanagliava da oltre tre. Una dura battaglia che stava combattendo con le unghie e con i denti, contro la quale purtroppo alla fine è uscito sconfitto. Quello che doveva essere undi festa, dunque, si è trasformato in una immane tragedia per la sua famiglia.Lutto a: muore per una soli ventottoLa malattia, infatti, non glilasciato tregua per tutto questo tempo, anche se tutti speravano in un epilogo positivo visto che Mattia stava ...