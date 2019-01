Sport Invernali oggi 27 gennaio | programma | orari e tv di tutte le gare Calendario

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 26 gennaio : ITALIA IN ESTASI! Wierer vince l’inseguimento - 3a Vittozzi - Sofia Goggia è subito sul podio - bronzo pazzesco di Rizzo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 26 gennaio), ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’ITALIA vorrà essere assoluta protagonista in questo ultimo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con lo slalom ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 26 gennaio : ITALIA IN ESTASI! Sofia Goggia è subito sul podio - bronzo pazzesco di Rizzo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 26 gennaio), ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’ITALIA vorrà essere assoluta protagonista in questo ultimo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con lo slalom ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 26 gennaio : SOFIA GOGGIA STRARIPANTE! Fenomeno vero! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 26 gennaio), ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo ultimo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con lo slalom ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 26 gennaio : superG spostato alle 11.00 - Razzoli qualificato a Kitz : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 26 gennaio), ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo ultimo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con lo slalom ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 26 gennaio : sabato di fuoco. Sci alpino - biathlon - pattinaggio artistico. Avanti - Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 26 gennaio), ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo ultimo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con lo slalom ...

Sport Invernali oggi (26 gennaio) : programma - orari e tv di tutte le gare. Calendario completo e streaming : Moltissima carne al fuoco oggi, sabato 26 gennaio per quanto concerne gli Sport Invernali: tanta neve e tanto ghiaccio in questa giornata ricchissima di eventi. Si parte con il salto con gli sci per passare allo skeleton e ai Mondiali di slittino, poi spazio agli Europei di pattinaggio artistico. A metà mattinata ecco sci alpino e sci di fondo, poi sarà la volta di combinata nordica, speed skating e snowboard, mentre non va assolutamente ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 25 gennaio : Paris 1° e Innerhofer 3° a Kitz! Bene Sofia Goggia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 25 gennaio): si preannuncia una giornata davvero di fuoco, spettacolo incredibile con un’autentica abbuffata tra neve e ghiaccio, ne vedremo davvero delle belle e ce ne sarà per tutti i gusti. L’Italia sarà in lotta su tutti i fronti, gli azzurri saranno impegnati in diversi eventi con l’obiettivo di conquistare risultati di lusso e magari salire sul ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 25 gennaio : sci alpino - biathlon - pattinaggio e Mondiali di slittino. Un grande venerdì tra neve e ghiaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 25 gennaio): si preannuncia una giornata davvero di fuoco, spettacolo incredibile con un’autentica abbuffata tra neve e ghiaccio, ne vedremo davvero delle belle e ce ne sarà per tutti i gusti. L’Italia sarà in lotta su tutti i fronti, gli azzurri saranno impegnati in diversi eventi con l’obiettivo di conquistare risultati di lusso e magari salire sul ...

Calendario Sport Invernali - tutti gli eventi della settimana 22-27 gennaio. Programma - orari e tv : Nuova spettacolare ed intensa settimana per quanto riguarda gli Sport Invernali. Dal 22 al 27 gennaio in scena davvero tutto lo spettacolo del Circo Bianco. Sci alpino che vola, per quanto riguarda gli uomini, nello scenario splendido di Kitzbuehel, per una delle discese libere più difficili del Programma. Le donne invece sono in Germania, a Garmisch, con il ritorno in gara di Sofia Goggia. Combinata nordica a Trondheim, sci di fondo ...

Sport Invernali - il programma settimanale delle gare : sci alpino tra Kitzbuehel e Garmisch : Le gare settimanali: sci alpino fra Kitzbuehel e Garmisch, biathlon ad Anterselva, snowboard/freestyle a Seiseralm e slittino naturale a Deutchnofen Il programma di gare per questa settimana, tanti gli appuntamenti che caratterizzeranno i prossimi sette giorni di Sport Invernali: SCI alpino Lun. 21/01 – Coppa Europa – DH maschile Kitzbuehel (Aut) Lun. 21/01 – Coppa Europa – GS femminile Zinal (Svi) Mar. 22/01 ...

LIVE Sport - DIRETTA 20 gennaio : Italia sottotono negli invernali - attenzione a Tortu : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, domenica 20 gennaio: i inizia nella notte Italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, ma non va dimenticato il Tour Down Under di ciclismo, mentre in mattinata ecco un assaggio degli Sport invernali che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. Nel pomeriggio spazio ancora agli Sport di squadra ed ai Mondiali di pallamano. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 20 gennaio : azzurri non esaltanti aspettando Wierer e Vittozzi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 20 gennaio. Tanto sci di fondo e sci alpino in programma, con le gare di Wengen e Cortina, mentre per il biathlon si correrà in Germania, a Ruhpolding. Spazio anche per il salto con gli sci, la combinata nordica ed il freestyle skicross. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 20 gennaio: cronaca in tempo reale per non perdervi ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 20 gennaio : buona Ganz nel fondo - Gross si difende a Wengen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 20 gennaio. Tanto sci di fondo e sci alpino in programma, con le gare di Wengen e Cortina, mentre per il biathlon si correrà in Germania, a Ruhpolding. Spazio anche per il salto con gli sci, la combinata nordica ed il freestyle skicross. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 20 gennaio: cronaca in tempo reale per non perdervi ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 20 gennaio : Vittozzi e Wierer in gara nel biathlon - attesa per il superG di Cortina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, domenica 20 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: iniziano infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per la sprint maschile di biathlon. Se per lo short track sarà Martina Valcepina a guidare la spedizione azzurra, fari puntati oggi per la pista lunga su Francesca ...