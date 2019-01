Motorola RAZR v3 | possibile ritorno in veste “smart” per il celebre telefono a conchiglia

ilfattoquotidiano

: Ve lo ricordate il Motorola RAZR? (Quelli di una certa età se lo ricorderanno di sicuro.) Ebbene, è in arrivo un… - semioticmonkey : Ve lo ricordate il Motorola RAZR? (Quelli di una certa età se lo ricorderanno di sicuro.) Ebbene, è in arrivo un… - NewsgeekIT : Motorola RAZR come potrebbe essere lo smartphone a conchiglia? - Sherman276 : RT @cellulari_ita: Lenovo, proprietaria del marchio Motorola , sta portando sul mercato il Moto Razr. -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Ilv3 è stato uno dei cellulari più iconici degli anni 2000, grazie ad un design in grado di distinguerlo in modo netto dagli altri prodotti allora sul mercato mantenendo però lo stile “clamshell” (a) dei più celebri dispositivi del marchio americano a partire dallo StarTAC; nato per contrastare il crescente predominio di Nokia in quel periodo, il v3 ha venduto oltre 130milioni di esemplari in tutto il mondo. Sin dalsul mercato dello storico concorrente finlandese – grazie al lavoro di HMD Global – con il debutto del nuovo Nokia 3310, molti esperti avevano domandato ai dirigenti diMobility (oggi ramo del gruppo Lenovo) se stessero valutando un’omologa operazione “nostalgia” per il v3, ricevendo risposte negative o riassumibili in “non allo stesso modo”.Con l’avvento ...