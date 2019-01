Italpizza | tensioni a Modena | ‘Marcatempo per il bagno e contratti irregolari Operaie

ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 gennaio 2019) Un contratto di pulizie per fare tutt’altro: stendere e guarnire pizze, con turni di lavoro fino a 12 ore consecutive, comunicati via sms a poche ore dall’inizio. Per 800 euro lordi al mese, 1200 quando va bene. È quello che denunciano i lavoratori di, gigante dei surgelati da 100 milioni di pizze l’anno e un fatturato da 120 milioni nel 2017, cresciuto negli ultimi dieci anni di oltre il 260%. Si trova alle porte di, in uno dei distretti industriali più ricchi dell’Emilia Romagna. Qui 600 persone, per lo più straniere, ogni giorno vivono nell’attesa che il display del telefono riveli orario e mansione da ricoprire il giorno successivo.“Ci sono persone che smontano alle 5 del mattino e dopo 8 ore vengono chiamate per il turno successivo, senza rispettare il periodo minimo di riposo”, spiega Enrico Semprini dei SiCobas, “senza tralasciare il contratto applicato, che ...