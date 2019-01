Dead or Alive 6 Anteprima | il brutale fanservice di Team Ninja

Dead or Alive 6 : Raidou torna nel roster dei combattenti : Koei Tecmo Europe e Team Ninja hanno oggi annunciato l'ultimo combattente che si unirà al roster di Dead or Alive 6: Raidou.Vi lasciamo al comunicato ufficiale della compagnia."Si pensava che il sinistro ninja fosse stato ucciso durante un'esplosione dopo il primo torneo di Dead or Alive, ma il suo corpo fu segretamente recuperato e sottoposto ad esperimenti usando la biotecnologia DOATEC. Tutto ciò ha lasciato Raidou senza une mente propria e ...

Dead or Alive 6 : Raidou si unisce al roster : KOEI TECMO Europe e Team NINJA hanno oggi annunciato l’ultimo combattente che si unirà al roster di Dead OR Alive 6, “THE REGENERATION OF BRUTALITY,” Raidou. Raidou si unisce al roster di Dead or Alive 6 Si pensava che il sinistro ninja fosse stato ucciso durante un’esplosione dopo il primo torneo di Dead OR Alive, ma il suo corpo fu segretamente recuperato e sottoposto ad esperimenti usando la biotecnologia ...

Dead OR ALIVE 6 : Censurato per venderlo in Occidente? : Tra meno di 2 mesi avremo la possibilità di mettere le mani su DEAD or ALIVE 6, nell’attesa il Game Director è intervenuto per chiarire la questione “censura” applicata al gioco. DEAD or ALIVE 6: Una censura giustificata Shimbori ha affermato: Ci tengo a precisare che l’unico cambiamento tra le varie versioni del gioco, riguarda i costumi esclusivi annunciati in precedenza. Abbiamo impedito ai costumi ...

La beta online di Dead or Alive 6 sta per arrivare su PS4 : KOEI TECMO Europe e Team NINJA sono felici di annunciare il lancio ufficiale della beta online per PlayStation 4 di Dead or Alive 6. La beta online sarà esclusivamente disponibile per gli abbonati PS Plus attraverso il PlayStation Store dall'11 gennaio 2019 a partire dalle 16.00, fino al 14 gennaio alle 15:59.La beta avrà una modalità Onine Versus e includerà quattro iconici personaggi della saga di DOA, tra cui Kasumi, Ayane, Hayate e Hayabusa, ...

Dead or Alive 6 : La BETA arriva su PS4 : KOEI TECMO Europe e Team NINJA sono felici di annunciare il lancio ufficiale della BETA Online per PlayStation 4 di Dead OR Alive 6. La BETA Online sarà esclusivamente disponibile per gli abbonati PS PLUS attraverso il PlayStation Store dall’11 gennaio 2019 a partire dalle 16.00, fino al 14 gennaio alle 15:59. Dead OR Alive 6 da oggi in BETA su PS4 La BETA avrà una modalità Onine Versus e includerà quattro ...

Slitta l'uscita di Dead or Alive 6 : Koei Tecmo Europe e Team Ninja hanno oggi annunciato che Dead or Alive 6 sarà ora disponibile in tutto il mondo il 1° marzo 2019. Il cambio di data d'uscita, originariamente prevista per il 15 febbraio 2019, è dovuto al desiderio degli sviluppatori di equilibrare e migliorare ulteriormente l'attesissimo gioco di combattimento."Lo sviluppo del titolo è quasi completo; tuttavia, vorremmo prenderci più tempo per perfezionare ulteriormente il suo ...

Dead OR ALIVE 6 posticipato al 1° Marzo 2019 : KOEI TECMO Europe e Team NINJA hanno oggi annunciato che DEAD OR ALIVE 6 sarà ora disponibile in tutto il mondo il 1° Marzo 2019. Il cambio di data d’uscita, originariamente prevista per il 15 febbraio 2019, è dovuto al desiderio degli sviluppatori di equilibrare e migliorare ulteriormente l’attesissimo gioco di combattimento. DEAD or ALIVE 6 uscirà a Marzo 2019 Yohei Shimbori, Producer e Director del gioco ...

Dead or Alive 6 : due vecchi personaggi amati dai fan vengono introdotti nel roster : Due nuovi interessanti personaggi amati dal pubblico andranno ad aggiungersi al roster di 24 combattenti disponibili in Dead or Alive 6. Come possiamo vedere, saranno aggiunti lo studioso di arti marziali e il combattente ubriaco (Brad Wong ed Eliot), ma vediamo insieme il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli in merito: Read more…

Nuovi lottatori si aggiungono al roster di Dead OR ALIVE 6 : KOEI TECMO Europe e TEAM Ninja sono felici di annunciare l’aggiunta di due vecchi personaggi amati dai fan al roster di DEAD OR ALIVE 6: Brad Wong e Eliot. I due combattenti si aggiungono alla line-up di 24 personaggi giocabili, annunciata al momento del lancio. DEAD OR ALIVE 6: Svelati 2 Nuovi lottatori Brad Wong, noto come “The Drunken Fighter”, è un maestro di Zui Ba Xian Quan. Usa il suo stile da ubriacone per ...