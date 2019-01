The Telegraph si scusa con Melania Trump | Scritte falsità su di lei | le pagheremo i

huffingtonpost

(Di sabato 26 gennaio 2019) "Ci scusiamo apertamente con la Fist Lady e con la sua famiglia per l'imbarazzo che abbiamo causato con la pubblicazione di queste affermazioni. Come segno del nostro dispiacere abbiamo deciso di risarcire la signora". Si conclude con queste parole l'articolo con cui la redazione delsipubblicamente conper un servizio su di lei che, si legge nella nota, "conteneva una serie di affermazioni false. Ammettiamo che non avrebbero dovuto essere pubblicate".L'articolo, dal titolo "Il Mistero di" era stato pubblicato il 19 gennaio su "TheMagazine" e conteneva delle affermazioni sul passato, sulla carriera e sulla famiglia della First Lady definite false dalla stessa redazione del giornale: "Il padre dinon era un uomo terribile né un despota in famiglia. La signoranon ha lasciato il corso di Design e Architettura a ...