Papa a Panama | ai sacerdoti | ' recuperare le forze per continuare la missione'

La Via Crucis del Papa a Panama : i migranti sono Cristo di oggi

Papa Francesco a Panama/ 'I migranti sono i Cristi di oggi - assurdo identificarli come il male sociale' : Papa Francesco a Panama/ Il Santo Padre si rivolge alla platea di giovani: "I migranti sono i Cristi di oggi, assurdo identificarli come il male sociale"

Il Papa abbraccia i giovani a Panama - 350mila fedeli ad accoglierlo : Il protocollo non lo prevedeva. Ma Papa Francesco ha fatto cambiare programma: nel campo Santa Maria de la Antigua, nella Cinta Costera, a Panama, Bergoglio ha scelto di passare in mezzo ai giovani radunati per la Gmg a bordo della Papamobile. Una grande festa, un tripudio di bandiere, a rappresentare i pellegrini di ogni angolo del Pianeta, giunti nella capitale del paese centramaricano per la Giornata Mondiale della Gioventù. Oltre 350mila ...

Papa Francesco a Panama - domenica la Santa Messa in tv su Raiuno e Tv2000 : In questi giorni Papa Francesco è impegnato a Panama nelle celebrazioni per la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. Arrivato in loco, il Santo Padre è stato accolto dall'arcivescovo di Panama e da una moltitudine di giovani provenienti da oltre 150 Paesi. Per Bergoglio si tratta della terza GMG. Tra canti, balli e spettacoli, c'è stata anche la presentazione dei Santi Patroni della rassegna, tra i quali Oscar Arnulfo Romero, canonizzato ...

Il Volo a Panama con Papa Francesco per la giornata mondiale della gioventù : ' Il Volo ', il trio che ha conquistato le platee internazionali, sarà in gara al 69° Festival di Sanremo , in programma al Teatro Ariston dal 5 al 9 febbraio, con 'Musica che resta'. Intanto sabato ...

Papa Francesco a Panama : "Non voglio una Chiesa più cool" : Panama , askanews, - Papa Francesco non vuole una Chiesa "più divertente o più 'cool'" per attirare nuovi fedeli. "Vogliamo dirvi di non avere paura, di andare avanti con questa energia rinnovatrice e ...

Papa Francesco a Panama : 'non voglio una Chiesa più 'cool'' : Panama, 25 gen., askanews, - Papa Francesco non vuole una Chiesa 'più divertente o più 'cool'' per attirare nuovi fedeli: lo ha detto davanti alle migliaia di giovani raccolti a Panama per la Giornata ...

Panama - il portavoce del Vaticano : "Il Papa segue le notizie dal Venezuela e prega per le vittime" : ... lo ha detto il Papa parlando alle autorità panamensi e sottolineando la necessità, soprattutto da parte di "quanti ci diciamo cristiani" di avere "l'audacia di costruire una politica autenticamente ...

Il Papa a Panama tra malati di Aids. Raul : così accolgo Francesco : Raul ha 31 anni, indigeno di una delle sette etnie a Panama. Due anni fa è arrivato a questo centro dopo aver contratto il virus dell'Hiv che lo ha paralizzato alle gambe. Sarà lui, domenica 27 gennaio, ad accogliere Papa Francesco e a raccontare la sua testimonianza di fede. Qui siamo alla casa Hogar del Buen Samaritano, una struttura nata nel 2005 a Est del centro di Panama, dove infermieri e volontari assistono e accolgono persone affette da ...

Panama - una folla immensa accoglie Papa Francesco : Una folla immensa ha accolto Papa Francesca a Panama dove resterà fino al 28 gennaio, in occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. Oltre 2 mila giovani per Bergoglio salutato con danze ...

La crisi venezuelana irrompe nel viaggio del Papa a Panama : Città del Vaticano, 24 gen., askanews, - La scena non potrebbe essere più suggestiva: mentre il corteo delle auto del Papa percorreva la strada che dall'aeroporto alla capitale, poco dopo essere ...

Papa Francesco a Panama per la Giornata Mondiale della Gioventù : Ad essi rivolgerà un appello affinché diventino protagonisti di un impegno di rinnovamento della società, affinché il mondo - oggi dominato dalle ingiustizie sociali, diventi pi§ dignitoso. "Non ...

Papa Francesco a Panama : “Il muro anti-migranti? La paura rende pazzi” : Papa Francesco è a Panama dove oggi si aprirà la trentaquattresima Giornata mondiale della Gioventù. Sull’aereo come di consueto ha parlato con i giornalisti al seguito e rispondendo a una domanda sui muri anti-migranti il Pontefice ha detto che sono una conseguenza della “paura che fa diventare pazzi”.Continua a leggere

Papa a Panama - oggi incontra le autorità : Sarà il primo momento di incontro di Francesco con i giovani arrivati a Panama da tutto il mondo per la trentaquattresima Giornata mondiale della Gioventù. Tutte le notizie di Breaking News Per ...