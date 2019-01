Legge sull’aborto nello stato di New York | si scatenano i soliti idioti “cacciatori di

meteoweb.eu

: RT @Corvonero75: Il One world trader center, illuminato di rosa per festeggiare la nuova legge sull'aborto, è controllato dalla Durst org… - Mrsisme_ : RT @Corvonero75: Il One world trader center, illuminato di rosa per festeggiare la nuova legge sull'aborto, è controllato dalla Durst org… - lsd4e : RT @SlappyGold: La #sinistra americana della #Clinton e di #Obama, che ha destituito #Ratzinger ed eletto #ElCheBergoglio, nello stato di #… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) In questi giorni si discute molto sulla nuovaintrodottadi Newcon il Reproductive Health Act. In molti sostengono si tratti di una delle tanto care “fake news”, utilizzate per fomentare chissà quale ostilità o opposizione politica, soprattutto quando si parla di “aborto consentito fino all’ultimo giorno di gravidanza”, come riportato in un nostro articolo di ieri. Cerchiamo allora di fare chiarezza su quanto stabilito dalla nuovafirmata dal Governatore Andrew Cuomo, riprendendo il testo originale.“A health care practitioner licensed, certified, or authorized under title eight of the education law, acting within his or her lawful scope of practice, may perform an abortion when, according to the practitioner’s reasonable and good faith professional judgment based on the facts of the patient’s case: the patient is within ...