Diane Kruger | «Pensavo di essere troppo egoista per avere un figlio»

Diane Kruger contro i paparazzi : ‘Mettono in mostra mia figlia - una bimba indifesa’ : “Siamo appena stati taggati in alcune foto fatte dai paparazzi che ritraggono me e la nostra bambina. Queste immagini sono state prese senza il nostro consenso e mettono in mostra una neonata innocente e indifesa. Vi chiederemmo quindi per favore di non condividere queste foto”: con queste parole ha dichiarato ‘guerra’ ai paparazzi l’attrice tedesca Diane Kruger (ricordata per Troy e Bastardi senza gloria), nel 2018 ...