Crollo all' ex Romagnoli | cede il tetto dell' edificio ex sede di Enel e Sam

Golf - European Tour 2019 : Bryson DeChambeau in testa al Dubai Desert Classic alla vigilia dell’ultimo giro. Crollo di Nino Bertasio : Al termine del terzo giro dell’Omega Dubai Desert Classic, sul percorso dell’Emirates Golf Club, è sempre al comando Bryson DeChambeau. L’americano, numero 5 delle classifiche mondiali, con -4 nel corso della giornata e un complessivo -16 precede il cinese Haotong Li, vincitore della scorsa edizione, che lo insegue a -15 dopo aver girato cinque colpi sotto il par quest’oggi. Il californiano è alla ricerca della sua prima ...

Gli stralli non c’entrano : forse a causare il Crollo del Morandi è stato l’impalcato : Nuovo blitz della Finanza negli uffici di Autostrade, in quelli di Spea e nel distaccamento genovese del Mit. Gli investigatori cercano di capire in che modo, finora, siano state trattate da Autostrade le diverse criticità emerse anche in altri viadotti della rete. Qualcosa sembra non quadrare, infatti, nel sistema dei controlli: sono emerse valutazioni identiche l’una all’altra, “al punto da far pensare a rapporti quasi copia e incolla”, scrive ...

La rottura di due tiranti del pilone 9 all'origine del Crollo del Ponte Morandi a Genova : E' quanto emerge dalle conclusioni dei periti incaricati dalla procura per fare luce sulle cause della tragedia, e depositate al Palazzo di giustizia. Secondo la perizia la rottura dei tiranti fu ...

Dal Crollo della produzione industriale all'Ocse - gli ultimi allarmi sulla crescita : La produzione industriale ha ingranato la retromarcia nei maggiori Paesi europei, pesando come un macigno sull'andamento dell'economia. Il dato italiano è stato l'ultimo dopo quelli altrettanto ...

Sondaggio Antonio Noto - improvviso Crollo della Lega : il campanello d'allarme per Matteo Salvini - dove sbaglia : campanello d'allarme per Matteo Salvini . Il sondaggi o di Antonio Noto per #Cartabianca di Bianca Berlinguer segna l'improvvisa battuta d'arresto della Lega , che perde 2 punti secchi e cala così al ...

Crollo Ponte - Aspi torna all'attacco : colpa di bobina caduta da tir. Gilet arancioni in piazza : Le tesi di Autostrade già ampiamente contestate anche dall'autista del mezzo. Il Governatore Toti avrebbe garantito di trovare fondi per i risarcimenti agli abitanti ai confini della zona rossa. -

Crollo di calcinacci nella scuola materna San Francesco a Pozzallo : Crollo di calcinacci nella scuola materna San Francesco a Pozzallo. Sindaco Ammatuna: Stiamo accelerando gli interventi per ritornare alla normalità.

Il Crollo di Apple travolge Wall Street. Corsa a oro e yen - balzo dello spread : La riduzione dei target del primo trimestre da parte del colosso di Cupertino (-9% sul listino americano) si riflette sui titoli tecnologici e conferma i timori di un rallentamento globale dell'economia. Milano chiude a -0,61% grazie alle buone performance di Apple e Unipol...

Pompei - riapre dopo quasi 9 anni la Schola Armaturarum : il Crollo aveva quasi portato alle dimissioni di Sandro Bondi : ... Sandro Bondi , presidente del consiglio era Silvio Berlusconi: Bondi subì pesanti attacchi e lamentò anche il mancato sostegno dalla sua parte politica, , ed era stato addirittura definito 'una ...

Russia - neonato estratto vivo dalle macerie dopo il Crollo di un palazzo di 10 piani : Il crollo ieri nella città di Magnitogorsk. Il bambino è riuscito a sopravvivere nonostante la temperatura di -17 gradi. Il...

Crollo all'ex lanificio Canovai - finita l'emergenza : le famiglie rientrate a casa : Vaiano, la promessa del Comune di Vaiano è stata mantenuta: le tre famiglie evacuate dopo il Crollo dell'ex Canovai hanno potuto far rientro nelle loro case nel pomeriggio del 31dicembre per ...

Dal Crollo del Ponte Morandi a terremoti e alluvioni : gli eventi principali del 2018 : Sono tanti i fatti di cronaca che hanno lasciato il segno nel 2018: ripercorriamo i principali, dal crollo del Ponte Morandi a Genova all’alluvione di Casteldaccia, in Sicilia. 25 gennaio: disastro ferroviario di Pioltello. Un treno, un convoglio Trenord con a bordo 350 persone, pendolari partiti da Cremona per andare a scuola o al lavoro a Milano, deraglia all’altezza della stazione di Pioltello. Tre i morti, 46 i feriti; 7 agosto: ...