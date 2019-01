Napoli | niente Milan per Allan | la trattativa col Psg resta viva

Repubblica : «Il Comune al Napoli : “paga o niente stadio”» : Arretrati per quattro milioni “Se non paghi, non possiamo più concederti lo stadio”. È l’ultimatum che il Comune ha inviato l’11 gennaio al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Un invito firmato dal dirigente dello sport Gerarda Vaccaro che contiene una richiesta economica precisa: 4 milioni per le stagioni 2016/ 2017 e 2017/ 2018. Repubblica Napoli svela oggi la nota inviata dall’amministrazione comunale al Calcio Napoli. Nota in ...

Napoli - niente Lazio per Koulibaly : respinto il ricorso del club azzurro : Il Napoli di Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di Kalidou Koulibaly per la sfida di domenica sera, al San Paolo, contro la Lazio di Simone Inzaghi. Il ricorso per togliere la squalifica al difensore ...

Serie A Napoli - Mertens in gruppo - ma niente partitella : Napoli - Seduta d'allenamento mattutina per gli azzurri di Carlo Ancelotti , in vista della prossima gara contro la Lazio. Il tecnico partenopeo ha potuto contare su Dries Mertens , che si è allenato ...

Napoli - Marko Rog va al Siviglia : “prestito - niente opzioni per il diritto di riscatto” : Napoli, Marko Rog lascerà la squadra di mister Ancelotti per volare al Siviglia dove avrà di certo maggiore spazio Marko Rog si unirà presto al Siviglia. Il calciatore aveva mercato anche in Serie A, ma il Napoli ha trovato l’accordo col club spagnolo sin da questo mese di gennaio, con i partenopei che vogliono un prestito secco senza opzioni. Intervistato dagli spagnoli di Abc Siviglia, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha ...

Niente Napoli - Pavard è del Bayern Monaco - : E' un giocatore giovane e un campione del Mondo, siamo felici e orgogliosi di essere stati capaci di prendere un giocatore del genere', sono le parole del direttore sportivo del Bayern Hasan ...

Inter-Napoli - Morte ultrà - lo sfogo della vedova Raciti : 'non è cambiato niente nel calcio! Salvini mi ha promesso più impegno' : Lui è il ministro dell'Interno e -rivela mi ha promesso un impegno in più contro la violenza nel mondo del calcio '. La tragedia stavolta si è consumata fuori San Siro negli scontri tra tifosi ...

Inter-Napoli – Morte ultrà - lo sfogo della vedova Raciti : “non è cambiato niente nel calcio! Salvini mi ha promesso più impegno” : Marisa Grasso, vedova dell’agente Raciti, commenta quanto accaduto ieri a margine della sfida tra Inter e Napoli “A 12 anni dalla Morte di mio marito non è cambiato niente nel calcio“. Marisa Grasso, vedova dell’agente Filippo Raciti, al telefono con l’Adnkronos non nasconde la sua amarezza dopo l’episodio di San Siro che ha causato l’ennesima vittima nel mondo del calcio. Proprio oggi la moglie ...

Spalletti su Nainggolan : "Niente Napoli - ma non è fuori rosa" : Natale in casa Inter. Il pareggio contro il Chievo può aver smorzato gli entusiasmi, ma a Santo Stefano arriva a San Siro il Napoli ed è una di quelle sfide che promettono champagne. Luciano Spalletti ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Chi lo critica non capisce niente di calcio” : Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia, Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato del suo assistito: “Marek sta bene non ho parlato con lui direttamente dopo la partita. Ho letto i giornali, c’è un po’ di amarezza nell’aver letto che è stato il peggiore contro il Liverpool. La sua per me è stata una buona prestazione e non si tiene conto di quella che è stata la pressione del Liverpool. Non mi sembra ...

Liverpool-Napoli - Klopp avvisa : “Arbitro - niente errori” : Liverpool-Napoli, Klopp AVVERTE L’ARBITRO- Una gara da dentro o fuori, un destino beffardo per il Liverpool, che domani si giocherà il tutto per tutto in Champions. La finalista della scorsa edizione si ritrova ora a dover fare i conti con la squadra di Ancelotti: ad Anfield domani sera i Reds daranno battaglia per sconfiggere il […] L'articolo Liverpool-Napoli, Klopp avvisa: “Arbitro, niente errori” proviene da Serie A ...

Liverpool - Klopp : "Arbitro niente scherzi. Con Anfield possiamo battere il Napoli" : Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool. Getty Nella parole di Jurgen Klopp alla vigilia di Liverpool-Napoli c'è l'ennesimo richiamo alle armi dello stadio Anfield, ma anche, novità, un messaggio per l'...

Napoli - a Liverpool senza paura : niente calcoli - il cuore prima di tutto : La risposta migliore che si potesse dare al Liverpool: quattro gol, quanti quelli segnati dai Reds. Si è già accesa la super sfida di martedì all'Anfield Stadium, che...

Napoli - Ancelotti : 'Trappola evitata - a Liverpool niente bus davanti alla porta. Ricordo la Champions 2007...' : Vittoria convincente per il Napoli di Carlo Ancelotti . Dopo il netto 4-0 al Frosinone, l'allenatore ha parlato a Sky Sport : ' Oggi poteva essere una trappola, ci eravamo cascati contro il Chievo e volevamo fosse diverso . Ci sono tante cose positive, come i nuovi che sono entrati per la prima volta'. SUL Liverpool -...

Napoli - Ancelotti : "Applauso ai nuovi entrati - a Liverpool niente bus davanti alla porta" : "Abbiamo iniziato la partita nel modo giusto e poi l'abbiamo gestita bene. Un applauso a tutti e tre i ragazzi rientrati dopo molto tempo". Tante note positive per Carlo Ancelotti nella vittoria del ...