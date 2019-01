“Mi sposo!” L’annuncio di Pamela Prati in lacrime Chi è il giovane fortunato La

caffeinamagazine

: RT @IlPiuMigliore: Se la Juve Vince la champions giuro che mi sposo la prima negra che incontro per strada #migranti - ChryTheking : RT @IlPiuMigliore: Se la Juve Vince la champions giuro che mi sposo la prima negra che incontro per strada #migranti - rockerbiitch : RT @sanflauers: Come affrontare la sessione invernale: A) accampamento nomade in camera, beni di prima necessità: pane, acqua e xanax (cr… - ianditomaso : RT @beatrisroux: due giorni e mi sposo, tutto ok -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Ricordando il passato televisivo di, non vengono di certo momenti in cui è stata così felice come in questi giorni. Un passato di danze e balletti, di abiti succinti e tanti ammiccamenti. Eppure adesso sembra un’altra persona, anzi, un’altra donna. La showgirl sta vivendo il momento più bello della sua vita grazie all’amore, quello del compagno Marco Caltagirone – 7 anni piùdi lei – e quello per i due bambini che hanno preso in affido e che li stanno riempiendo di gioia.Ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, l’ex star del Bagaglino ha annunciato i fiori d’arancio: “La vita mi ha dato quello che ho sempre desiderato, il vero amore. E questo amore mi ha dato una famiglia e i bambini che abbiamo preso in affido, Sebastian e Rebecca che fa la ballerina. Non bisogna mai arrendersi. Marco è proprio l’amore, ho ...