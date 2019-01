Lombardia | martedì in Consiglio bandiera Regione e fusione Comuni 2

Meteo : Lombardia - tempo stabile fino a martedì - domani minime in calo : Milano, 19 gen. (AdnKronos) - Tra oggi e martedì condizioni prevalentemente stabili sulla Lombardia , con un calo progressivo delle temperature comunque con valori in linea con le medie del periodo. Precipitazioni assenti fino a mercoledì, quando potrebbero esserci piogge sparse. domani , secondo il b

Meteo Milano : tempo stabile fino a martedì - domani minime in calo in Lombardia : Tra oggi e martedì condizioni prevalentemente stabili su Milano e sulla Lombardia, con un calo progressivo delle temperature comunque con valori in linea con le medie del periodo. Precipitazioni assenti fino a mercoledì, quando potrebbero esserci piogge sparse. domani, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa regionale, cielo poco nuvoloso o sereno ovunque. Temperature minime in calo tra -3 e 1 gradi, massime stazionarie tra 4 e 8 gradi. ...