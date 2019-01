Legge di Bilancio 2019 | pensioni e Flat tax | il testo ufficiale pdf

Isee precompilato 2019 in Legge di Bilancio - come farlo in tempo : Isee precompilato 2019 in Legge di Bilancio, come farlo in tempo Isee precompilato 2019: come si fa Isee precompilato, ci siamo: nel 2019 entrerà in vigore il nuovo modello Isee già compilato in alcune parti grazie alle informazioni presenti nelle banche dati di Inps e Agenzia delle Entrate. Un modello che bisognerà integrare con altre informazioni e che consentirà un disbrigo più rapido delle pratiche. Al momento non è ancora stato deciso ...

Canone Rai 2019 in Legge di Bilancio: cosa cambia e importo importo Canone Rai 2019 e i cambiamenti in Legge di Bilancio Non solo pace fiscale, flat tax e reddito di cittadinanza. Nella bozza della Legge di Bilancio trova spazio anche il Canone Rai 2019, tra le tasse più odiate dagli italiani. Che ricordiamo essere, ormai da luglio 2016, già incluso nella bolletta elettrica. Questo significa che chi ha una fornitura di energia elettrica, paga ...

Assunzioni centri per l’impiego 2019 : 4000 posti in Legge di Bilancio : Assunzioni centri per l’impiego 2019: 4000 posti in Legge di Bilancio Assunzioni collocamento 2019 “A decorrere dall’anno 2019, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l’impiego”. Questo prevede il comma 257 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2019. A breve, dunque, partiranno le procedure selettive per l’assunzione di ...

Reddito di cittadinanza - quota 100 - regime dei minimi - Iva : tutte le misure della Legge di bilancio 2019 : Il Ministero dell'economia ha pubblicato una serie di schede tecniche che analizzano, voce per voce, tutte le principali misure a sostegno di investimenti, famiglie e imprese previsti dalla legge di ...

Scuola - sostegno : ‘la Legge di Bilancio 2019 prevede sostanziali tagli’ : Il PD attacca nuovamente la legge di Bilancio 2019 del Governo giallo-verde facendo un appunto proprio sul sostegno nella Scuola e sui tagli che essa prevede. La senatrice Vanna Iori, capogruppo del Pd alla Commissione Istruzione del Senato, dice che ‘ il taglio ammonta a 73 milioni per il 2019 e a 230 milioni per il 2020′. Quali sono le conseguenze? “Questo implica l’impossibilità di assumere gli oltre 40.000 insegnanti ...

Legge di Bilancio 2019 : pensioni e Flat tax - il testo ufficiale pdf : Legge di Bilancio 2019: pensioni e Flat tax, il testo ufficiale pdf Flat tax e pensioni in Legge di Bilancio, ecco il testo Si compone di 108 articoli per un totale di 75 pagine il testo ufficiale disponibile in pdf della Legge di Bilancio 2019. Si tratta del testo del disegno di Legge bollinato dalla Ragioneria dello Stato e con la firma del Presidente della Repubblica: è datato 31 ottobre 2018 ore 00:40. Chiaramente contiene misure ...

Legge di bilancio 2019 - cosa prevede per i disabili e in ambito sanitario : La Legge di bilancio 2019 del governo M5S e Lega è stata approvata a fine anno e prevede una serie di misure in ambito di sanità e dedicate ai disabili. Fra le misure contenute: l’istituzione del Fondo per le persone sorde e con ipoacusia, la detrazione per le spese del cane guida e un altro fondo per i caregiver familiari. Partiamo dal reddito (e le pensioni) di cittadinanza; prima dell’approvazione era stato anticipato l’aumento delle pensioni ...

Ragusa - incontro dei commercialisti sulla Legge di bilancio : E' stato Ernesto Gatto, il relatore della nuova legge di bilancio, nel corso di un incontro tenuto a Ragusa dall'associazione nazionale commercialisti

Scuola - pensioni - lavoro e Legge di Bilancio 2019 : manifestazione unitaria a Roma il 9 febbraio : Cgil, Cisl e Uil hanno programmato una grande manifestazione unitaria per il prossimo 9 febbraio 2019 (a Roma) al fine di sostenere la piattaforma unitaria che contiene le proposte per cambiare le scelte dell’Esecutivo e per aprire un confronto serio e di merito. manifestazione unitaria a Roma indetta da Cgil, Cisl e Uil per il prossimo 9 febbraio In una nota unitaria pubblicata dalle tre confederazioni si Legge che ‘Cgil, Cisl, Uil ...

Bongiorno : "mai fatto cosi tanto per la PA come con questa Legge di Bilancio" : "Il 15 novembre 2019, ci sarà un grande ricambio generazionale, e non ci saranno assunzioni indiscriminate tanto per mettere persone dietro le scrivanie, perché ho indicato anche quelle che secondo me ...