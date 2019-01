In tv Al Bano è rock e Celentano è lento

ilgiornale

: RT @borraccino_: Sul blues rock entra Adriano che ci trolla ancora tutti e fa la comparsa da Al Bano? #55passinelsole - giampiero661 : RT @borraccino_: Sul blues rock entra Adriano che ci trolla ancora tutti e fa la comparsa da Al Bano? #55passinelsole - borraccino_ : Sul blues rock entra Adriano che ci trolla ancora tutti e fa la comparsa da Al Bano? #55passinelsole - albespaggi : Al Bano rock Celentano lento. #55passinelsole -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Alban batte Adrian. 55 passi nel sole contro 50 sfumature di ombra. Manco a farlo apposta, sulla stessa spiaggia e sullo stesso mare (prima serata su Canale 5) sono andate in scena a stretto giro le due Italie: quella del popolo che non è per forza populista, ossia Al, e quella intellettuale che sconfina nel populismo perché, dai,pensa proprio di parlare a nome del popolo come ogni vero populista.Per dirla tutta, nel fugace, quasi inatteso confronto, il contadino vignaiolo ha mandato fuori tempo l'orologiaio Adrian nato "dove c'era l'erba" e oggi residente dove c'è un giardiniere che gliela taglia.Dopo undici anni di gestazioni, triliardi di parole e un budget stile Festival di Sanremo, il cartoon del guru di Galbiate è subito inciampato nel one man show (parzialmente) famigliare di AlCarrisi da Cellino San Marco, inossidabile nel suo panama bianco in tinta con il ...