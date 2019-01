In carcere da innocente, chiede 66 mln

: Ventidue anni in carcere da innocente, chiesti 66 milioni di risarcimento allo Stato e a tre carabinieri: “Mi tortu… - fattoquotidiano : Ventidue anni in carcere da innocente, chiesti 66 milioni di risarcimento allo Stato e a tre carabinieri: “Mi tortu… - Corriere : Chiede 66 milioni dopo ventidue anni trascorsi in carcere da innocente - HuffPostItalia : 22 anni in carcere da innocente: chiede 66 milioni di risarcimento -

Ha scontato in22 anni da. Adessoallo Stato un risarcimento di oltre 66 milioni di euro. Protagonista della storia è Giuseppe Gulotta, ex muratore di Certaldo (Fi), arrestato nel 1976 per l'omicidio di due carabinieri della stazione di Alcamo Marina (Trapani). Allora diciottenne, venne condannato all'ergastolo, ma dopo nove processi e 22 anni dinel 2012 fu assolto dalla corte d'appello di Reggio Calabria che stabilì come la confessione venne estorta con sevizie e torture da parte dell'Arma.(Di venerdì 25 gennaio 2019)