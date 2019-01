Che Vodafone Happy Friday | quello di oggi | Galaxy S9 a un super prezzo e un anno di

Dal 21 gennaio ci dà un taglio anChe Vodafone ai prezzi per Huawei P20 Pro - P20 e P20 Lite a rate : Stanno emergendo oggi 21 gennaio nuove offerte concepite da Vodafone per gli utenti mobile che, tra le altre cose, consentono anche l'acquisto di smartphone a rate sfruttando condizioni vantaggiose, come si potrà notare con Huawei P20 Pro, P20 e P20 Lite. Cerchiamo dunque di chiarire tutte le soluzioni disponibili a partire da questo lunedì, individuando anche le tariffe che il pubblico può associare a tali device per dilatare il loro pagamento ...

Nessun freno alle rimodulazioni Vodafone - Wind Tre e TIM dal Decreto Semplificazioni - perché gli emendamenti non passano : Nessuna buona notizia sul fronte delle rimodulazioni Vodafone, Wind Tre e TIM: le modifiche unilaterali di contratto che sembravano poter essere finalmente messe al bando grazie ad un paio di emendamenti contenuti nel Decreto Semplificazioni continueranno a poter essere imposte ai clienti, fino ad un nuovo tentativo di modifica delle normative vigenti almeno. Nella giornata di ieri, avevo prontamente riportato ai lettori la possibilità che due ...

Vodafone insiste con le winback Special Minuti 50GB - attivabili anChe online : Vodafone continua a proporre offerte winback ai propri ex clienti: è ancora attivabile, in alcuni casi anche online, la Vodafone Special Minuti 50GB, presentata a cifre tra 6,99 e 8,99 euro mensili.

Privalia - Vodafone Happy Friday regala buono sconto/ Come richiedere il vouCher per l'outlet online o EasyCoop : Privalia, Vodafone Happy Friday regala buono sconto. Come richiedere il voucher per l'outlet online o EasyCoop. Le ultime notizie

Ecco alcune offerte telefoniChe di Wind Tre e Vodafone attivabili ancora per poco : Sono tante le offerte telefoniche che Wind Tre e Vodafone offrono in queste prime settimane del 2019. In scadenza ma ancora disponibili, trattasi di piani dedicati ai nuovi e agli ex clienti per pacchetti da utilizzare all'estero, promo solo dati e tanto altro.

Migliori offerte telefoniChe di TIM - Vodafone - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a […]

Ancora poChe ore per EMUI 9 su ogni Huawei P20 Pro Vodafone venduto in Italia : Non sono pochi gli utenti che in queste settimane hanno avuto la possibilità di provare da vicino il potenziale di EMUI 9 e di Android Pie a bordo di un Huawei P20 Pro in Italia. Come avrete notato anche attraverso il nostro primo resoconto sui feedback del pubblico, mandato online non molto tempo fa sul nostro magazine, addirittura possiamo tracciare un primo bilancio sulla durata della batteria dopo aver installato l'aggiornamento. Come stanno ...

Promozioni Vodafone - l'offerta Special 50 Gb anChe per clienti Ho.Mobile : Tim, Wind ed adesso la Vodafone: i brand più famosi di telefonia mobile sembrano decisi a recuperare un po' di terreno perso dovuto all'arrivo sul mercato italiano delle low cost, che hanno inevitabilmente stravolto il mercato della telefonia mobile. Ma sembra che adesso l'intento di brand come Tim o Vodafone sia quello di attirare non solo utenti Iliad, ma anche quelli che hanno scelto le loro stesse low cost, rispettivamente Kena Mobile e ...

Ecco la strana mossa di Vodafone - Che tenta i clienti ho. Mobile con 50 Giga e minuti illimitati a 7 - 99 al mese : Avreste mai detto che Vodafone avrebbe cercato di attingere clienti dal bacino di una sua "creatura"? Forse no, eppure Eccoci qui

AnChe a Messina e Bari con Vodafone si può navigare a 1 Gigabit al secondo : Buone notizie per gli utenti Vodafone che vivono a Messina e Bari: Anche le loro città, infatti, sono state aggiunte all'elenco di quelle supportate dalla rete 4.5G

AnChe il 12 dicembre con aumenti Vodafone per le attivazioni : tocca alla C’all Global : Da tempo non ci sono i presupposti per parlare di rimodulazioni Vodafone, in riferimento ai rincari delle tariffe, ma allo stesso tempo pare essersi affermato un nuovo trend riguardante alcuni aumenti Vodafone per i costi di attivazione di determinate offerte. Soprattutto per coloro che al momento risultano essere già legati alla compagnia telefonica. Dopo il punto della situazione condiviso sulle nostre pagine qualche giorno fa, infatti, ...

Champions League - anChe il sesto turno è su Vodafone Tv : anche per l'ultima giornata della fase a gironi della competizione, quattro gare - tra cui Inter-PSV - saranno visibili su Vodafone Tv.

Vodafone presenta i progetti 5G Che rivoluzioneranno Milano nel 2019 : Vodafone presenta i progetti 5G che cambieranno il modo di vivere Milano, dove la copertura al 100% arriverà nei prossimi mesi.

A Che punto siamo con il modem libero Vodafone - TIM - Wind Tre e Tiscali : prime guide alla configurazione : Dallo scorso 1 dicembre è in vigore la delibera AGCOM n.348/18/CONS per il modem libero. In parole semplici, tutti i clienti Vodafone, TIM, Wind Tre, Tiscali o di altro operatore, possono beneficiare del servizio di connessione di rete ma non per forza di cose devono acquistare, a rate o in una soluzione unica, il router del brand di riferimento. Nessuna imposizione dunque e spazio all'iniziativa personale e autonoma. Ma a che punto siamo per ...