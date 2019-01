Video Rende-Monopoli | 2-4 | | highlights e gol della partita | Serie C | 22giornata

Pisa - scuola devastata dagli studenti : uno fa pipì sul muro - l’amico riprende e pubblica il Video : Un gruppo di studenti, tra domenica e lunedì, ha occupato l’istituto alberghiero Giacomo Matteotti di Pisa e ha causato danni per migliaia di euro. Distrutti computer, fotocopiatrici, distributori automatici e banchi. Sui social i video e le foto dei ragazzi in azione e dei danni. Il preside: “Sono addolorato”.Continua a leggere

NBA - Westbrook prende in giro Ntikilina : “non si salta sulle finte” [Video] : NBA, Westbrook ha preso in giro Ntikilina dopo un canestro facile facile depositato a seguito di una finta ben riuscita NBA, Russell Westbrook ha segnato un canestro facile facile in faccia al collega dei Knicks Ntikilina. Giovane ed un po’ inesperto è stato portato a scuola dal marpione Westbrook, il quale ci ha tenuto a rimarcare che non si salta sulle finte. Lo sfottò di Russ è esilarante ed ha fatto di certo rodere il povero ...

Video – Renzi prende in giro Di Maio e Salvini per Quota 100 e Reddito : “Si sono fatti un autogol” : Matteo Renzi da Venezia fa un Video dove critica ironicamente Di Maio e Salvini per Quota100 e Reddito Di Cittadinanza “Ieri esultavano come se avessero fatto una rovesciata al novantesimo. Già, peccato che era nella loro porta. Quello di ieri non è un decretone è un autogol”. Lo dice Matteo Renzi in un Video postato da Venezia. “Salvini e Di Maio – afferma l’ex premier – prendiamoli sul serio. So che sembra ...

Race of Champions – Gasly ‘prende a pugni’ Mick Schumacher : il simpatico siparietto [Video] : Mick Schumacher conquista una gara della Race of Champions 2019, Pierre Garly improvvisa con il figlio del Kaiser una finta lotta a bordo pista Dopo la splendida notizia della presenza di Mick Schumacher tra gli allievi della Driver Accademy Ferrari, ieri il figlio di Michael in occasione della Race of Champions 2019 ha vinto una gara. Il giovane campione tedesco, dall’indubbio talento, è giunto vittorioso sul traguardo scatenando la ...

Ecco i primi render e un Video a 360 gradi di LG G8 : LG G8 si mostra nei primi render e in un video ufficiale con un design molto simile al suo predecessore, con un notch bello ampio e con quattro fotocamere: due posteriori e due frontali. L'articolo Ecco i primi render e un video a 360 gradi di LG G8 proviene da TuttoAndroid.

Il giornalista sbaglia - Fognini lo riprende : “mai ai quarti Slam? Forse non te lo ricodi - ma l’importante è… la salute” [Video] : Il giornalista ha delle informazione sbagliate su Fognini, il tennista azzurro lo corregge e dimostra di dare poca importanza a record e piazzamenti, preferendo la sua salute e quella dei propri cari Fabio Fognini non ha mezze misure, lo conosciamo bene. Se deve dire qualcosa, non si fa problemi a dirla apertamente, anche in diretta tv, e non ha paura di mostrare le proprie emozioni. Il tennista ligure, un po’ indispettito ...

F1 – “Anno nuovo - nuovo sport” - Lewis Hamilton non smette mai di stupire : il post social è sorprendente [FOTO e Video] : Lewis Hamilton sorprende i suoi fan e scherza su un clamoroso cambio di sport… ma solo per un giorno: l’avventura del campione del mondo di F1 sulla tavola da surf Mentre la maggior parte dei piloti si prepara alla stagione 2019, mantenendo alta la concentrazione ed allenandosi in palestra e non solo, c’è chi non ama le cose scontante e stupisce giorno dopo giorno. Stiamo parlando, ovviamente, del campione del mondo in ...

Renzi attacca il M5S : 'State rendendo ridicolo questo Paese' - poi propone un patto (Video) : Matteo Renzi continua a non avere parole tenere nei confronti del governo. Stavolta nel suo consueto filo diretto con i suoi followers, rinnovato attraverso la consueta diretta Facebook, si è scagliato contro il Movimento Cinque Stelle. La sua invettiva ha riguardato la vicenda che ha visto coinvolte Paola Taverna e sua madre, sfrattata da una casa popolare per via di quella che sarebbe stata un'occupazione abusiva. L'ex presidente del Consiglio ...

“Come è cambiata la vostra vita con i porti chiusi?”. Da Giobbe Covatta e Jacopo Fo - il Video che prende in giro i salviniani : “Vi siete accorti di com’è cambiata la nostra vita negli ultimi giorni? È davvero incredibile… una vera pacchia!”. Così viene presentato sulla pagina Facebbok dell’attore ed educatore Michele Dotti la sua ultima creazione: un video ironico, che prende in giro la propaganda leghista che sostiene la chiusura delle frontiere ai migranti, a cui hanno partecipato diversi artisti, tra cui Giobbe Covatta e Jacopo ...

Nissan - Un nuovo sistema rende "visibile l'invisibile" - Video : La Nissan ha svelato nuovi dettagli relativi all'anteprima prevista per l'ormai imminente Ces di Las Vegas. La Casa giapponese mostrerà le potenzialità della guida connessa attraverso la realtà aumentata presentando il sistema I2V (invisible to visible) sviluppato dalla Nissan Intelligent Mobility. Al Consumer Electronics Show sarà possibile vedere il sistema in azione grazie a un display interattivo tridimensionale che offrirà un'esperienza ...

Video Cristophe Dettinger prende a calci e pugni due poliziotti - l’ex pugile è ricercato : In Francia continua a imperversare la protesta dei gilet gialli. Ieri ci sono stati degli scontri con le forze dell’ordine e sono state diffuse alcune immagini in cui si intravede Christophe Dettinger, ex Campione di Francia dei pesi massimi leggeri. Il pugile 37enne ha picchiato a pugni e calci due gendarmi. Al momento Dettinger risulta irreperibile ed è ricercato. Di seguito il VIDEO con le immagini incriminate. Clicca ...

Gilet gialli : campione di boxe francese prende a pugni un gendarme (Video) : Christophe Dettinger, ex campione francese di pugilato della categoria massimi leggeri, ieri ha tenuto testa da solo a un gruppo di gendarmi scagliandosi contro un agente, ricoverato con 15 giorni di prognosi. Il pugile è ora ricercato, ha fatto perdere le sue tracce.Continua a leggere

Come saranno Huawei P30 e P30 Lite : Video render e foto : Molti si staranno chiedendo Come potrà configurarsi il design di Huawei P30, successore dell'attuale Huawei P20, che di strada e di successi ne ha macinati. L'ultimo render, pubblicato da OnLeaks, ci mostra le presunte forme del prossimo top di gamma cinese, che potrebbe presentare una finitura a specchio ancora più interessante. Sul dorso del device preso in esame compare una fotocamera tripla, con un sensore principale da 40MP, uno da 20MP ed ...