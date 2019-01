U&D | Tara parla del presunto tradimento di Cristian | ' Ne pagherà le conseguenze'

Tara di U&D precisa : 'Mio marito è stato un co*****e - ma non mi ha tradita fisicamente' : Dopo il messaggio che ha pubblicato Cristian Gallella su Instagram, è toccato a Tara Gabrieletto difendere il suo matrimonio sui social network; attraverso qualche video che ha caricato nelle "Stories", la ragazza ha provato a fare chiarezza sul gossip che ha lanciato Deianira su suo marito. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confermato lo scambio di sms che c'è stato tra la sua dolce metà e un'ex pornostar, ma ha precisato di non essere ...