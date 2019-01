The CW annuncia i reboot di Nancy Drew e The Lost Boys | due “nuove” serie per la rete

I BTS annunciano l’uscita del loro primo libro “The Notes 1” : A marzo! The post I BTS annunciano l’uscita del loro primo libro “The Notes 1” appeared first on News Mtv Italia.

Annunciato Power Rangers : Battle for The Grid - un picchiaduro cross-platform in arrivo per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch nel mese di aprile : Come segnala Venturebeat, Power Rangers: Battle for the Grid è un nuovo gioco di combattimento cross-platform che sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nell'aprile 2019. La versione PC uscirà nel corso dell'anno.I giocatori saranno in grado di combattersi vestendo i panni dei personaggi Power Rangers, anche se i loro amici sono in possesso di piattaforme diverse. Questo per soddisfare le richieste degli utenti che ...

Annunciata la prima espansione di Awaken : arriva The Liborian Saga : Il manuale base del gioco è già disponibile in commercio localizzato in lingua italiana da Isola Illyon Edizioni Il dark fantasy vi ispira e volete scoprire il mondo di Awaken? L'edizione in lingua ...

The Elder Scrolls Online : annunciata l'espansione Elsweyr : Confermando i rumor di qualche tempo fa, The Elder Scrolls Online riporta i giocatori nelle terre di Elsweyr offrendo nuove esperienze in una terra familiare e allo stesso tempo portando la nuova classe del Necromancer.Come segnala Comicbook, inoltre, i draghi stanno finalmente tornando a Tamriel con la prossima espansione. Qui sotto potete vedere il trailer di annuncio."Avventurati nella terra dei Khajiit in The Elder Scrolls Online: Elsweyr, ...

The Walking Dead : The Final Season : il terzo episodio "Broken Toys" è finalmente disponibile. Annunciata la data di lancio dell'episodio 4 : Il terzo episodio di The Walking Dead: The Final Season, intitolato Broken Toys, è ora disponibile in versione digitale per PC, Nintendo Switch, PS4, e Xbox One. Dopo anni vissuti ad affrontare minacce, sia vive che morte, una scuola abbandonata potrebbe Finalmente diventare la nuova casa di Clementine in The Walking Dead: The Final Season. Difenderla rappresenterà un enorme sacrificio. Clem deve costruirsi una vita e diventare un leader ...

È crisi in The Flash 5 : il nuovo trailer annuncia il ritorno della serie tra Cicada e bugie : Di crisi ne sentiremo parlare fino al prossimo anno quando il crossover dell'Arrowverse sarà dedicato proprio a questo ma, fino ad allora, il pubblico dovrà fare i conti con quello che succederà in The Flash 5 e che sembra non allontanarsi molto dal mood. The CW ha rilasciato un nuovo trailer esteso per "The Flash and the Furious" confermando il ritorno della serie per il prossimo 15 gennaio negli Usa e mostrando la famiglia West-Allen alle ...

The Flash 5 - Arrow 7 e Supergirl 4 in onda in Italia anche su Sky : Mediaset annuncia le date ufficiali : Il momento che tutti aspettavano è finalmente arrivato: The Flash 5, Arrow 7 e Supergirl 4 hanno finalmente una data ufficiale di messa in onda su Mediaset. Mentre ancora non c'è traccia di un passaggio in chiaro per le stagioni precedenti, andate in onda solo su Premium, ecco arrivare una gradita notizia che da il via il conto alla rovescia in attesa di vedere i nuovi episodi. The Flash 5, Arrow 7 e Supergirl 4 attualmente sono in pausa ...

Ubisoft annuncia l’evento FOR The CREED DI FOR HONOR : Ubisoft annuncia che da oggi, 20 dicembre, fino al 10 gennaio, gli utenti di For HONOR potranno entrare nel mondo di Assassin’s CREED con il primo evento cross over in assoluto per la serie, For The CREED, disponibile su tutte le piattaforme. Assassin’s CREED incontra For HONOR Questo evento di gioco della durata di tre settimane trasformerà l’esperienza di For HONOR usando il potere dell’Animus, ...

Ben Harper & The Innocent Criminals : annunciate le tappe italiane del tour : Cinque nuovi grandi concerti in Italia per Ben Harper: info e dettagli su biglietti e date Ben Harper torna in Italia con cinque nuovi grandi concerti il 9 luglio al Ravenna Festival (Pala De Andrè), il 10 al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo), il 13 al Rock in Roma (Auditorium Parco della Musica – Cavea), il 16 a Mantova Arte & Musica 2019 (Piazza Sordello) e il 17 al Milano Summer Festival (Ippodromo SNAI – San Siro). I ...

Thegiornalisti all’Arena di Verona a maggio 2019 e al Forum di Assago : annunciati 4 nuovi concerti per il Love Tour : I Thegiornalisti all'Arena di Verona si esibiranno la prossima primavera. Il concerto in programma nell'anfiteatro scaligero non è l'unico annunciato oggi, tra le nuove tappe del prossimo Tour. Il gruppo guidato da Tommaso Paradiso annuncia 4 nuovi eventi in programma tra aprile e maggio del 2019 in 4 città italiane. Il 18 aprile i Thegiornalisti saranno al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 13 maggio al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 ...

I Thegiornalisti a X Factor annunciano un concerto all’Arena di Verona nel 2019 : I Thegiornalisti a X Factor sono tra gli ospiti della finale in diretta dal Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 13 dicembre. La band indie guidata da Tommaso Paradiso si esibisce presentando i tre singoli estratti dall'album LOVE: New York, Questa nostra stupida canzone d’amore e Felicità Putt*na. Il gruppo ha trascorso un anno incredibile ma il meglio deve ancora venire ed arriverà nel 2019. I Thegiornalisti hanno già annunciato il tour ...

The Division 2 : annunciata l'alpha tecnica : Le date dei test tecnici alpha di The Division 2 sono state svelate da Ubisoft, e si terranno dal 15 dicembre al 18 dello stesso mese. In quel periodo una piccola fetta di giocatori precedentemente selezionati potranno provare una porzione di gioco prima del lancio, ma se non vedete l'ora di mettere le mani su The Division 2 dovete sapere che è in programma anche una beta.Una closed beta, riporta IGN, si terrà poco dopo le fasi di alpha testing ...