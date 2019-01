Test di volo suborbitale del razzo della Blue Origin

Boeing Testa in volo l’aerotaxi a guida autonoma - buona la prima : Ieri Aurora Flight Sciences, azienda controllata di Boeing, ha completato con successo il primo volo di prova del suo prototipo di veicolo aereo passeggeri a guida autonoma. La prova si è tenuta nello Stato della Virginia ed è una delle tante che occorreranno per terminare la fase di progetto e sviluppo dell’aereo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL, acronimo di electrical Vertical Takeoff and Landing). Proprio il fatto che ...

Spazio : successo per il Test di volo suborbitale del razzo Blue Origin : Il razzo riutilizzabile New Shepard, dell’azienda privata Blue Origin, è stato lanciato con successo con un carico di esperimenti della NASA: si tratta di un test che rende sempre più vicini i primi voli con equipaggio della compagnia di Jeff Bezos, previsti entro la fine del 2019. Dopo oltre un mese di ritardi, New Shepard è decollato ieri dal sito di test di Blue Origin a nord di Van Horn, in Texas: la missione è durata circa 10 minuti e ...

Decimo volo Test di successo per il razzo di Jeff Bezos : Ha completato con successo il suo Decimo volo spaziale di prova, il razzo New Shepard di Blue origin, la compagnia privata americana che fa capo al patron di Amazon, Jeff Bezos. Il razzo ha compiuto un volo senza equipaggio da una piattaforma in Texas, dopo la separazione dal lanciatore, la capsula ha raggiunto un'altezza di 106 Km, superando quindi la Linea di Karman che segna il confine ideale tra l'atmosfera e lo Spazio. Entrambi i veicoli ...

Allieva pilota militare denuncia nonnismo alla scuola di volo : 'Testate e tuffi forzati' : Atti di nonnismo, con 'Testate' a un'ala di aereo e un tuffo forzato in piscina, facenti parte di un cosiddetto 'battesimo del volo' condito da atteggiamenti sessisti, ma anche lettere di biasimo, ...

Nuovo Test di volo per la navetta di Virgin Galactic : il sogno del turismo spaziale diventerà presto realtà? : Richard Branson, patron di Virgin Galactic, si sta preparando a fare il passo tanto atteso di cercare di far volare la sua navetta dedicata al turismo spaziale fino ai confini dello spazio. La Virgin Space Ship (VSS) Unity è sottoposta ai controlli finali in preparazione di un test che dovrebbe portarla molto più in alto rispetto a prima e un grande passo più vicina a trasformare il sogno del turismo spaziale in realtà. “È un giorno che ...

Pallavolo - parità nel Test di oggi tra Banca Valsabbina Brescia e Club Italia Crai : al PalaGeorge finisce 2-2 : Buon test con le azzurrine di coach Bellano, che termina in parità dopo un primo set interminabile (39-41). Pietersen top scorer con 19 punti Dopo due giorni di pausa la Banca Valsabbina Brescia è ritornata al lavoro per preparare il prossimo turno di campionato, la decima giornata della Samsung Volley Cup, che vedrà le Leonesse affrontare il Saugella Monza. Questo pomeriggio (mercoledì 12 dicembre) al PalaGeorge di Montichiari la ...

Pallavolo – A Millenium il premio Campioni della Leonessa 2018 : stasera Test con il Club Italia al PalaGeorge : Altro importante riconoscimento per la Millenium nella rassegna annuale del Comune di Brescia. Oggi a Montichiari arriva il Club Italia per un test di livello, ingresso libero La società bianconera che nella scorsa stagione sportiva ha conquistato la promozione in serie A1, ieri pomeriggio è stata insignita del prestigioso premio Campioni della Leonessa, promosso dall’amministrazione comunale di Brescia. All’evento, svoltosi ...

AtTestati a migranti partecipanti a progetto volontariato a Ragusa : Hanno ricevuto un riconoscimento a Ragusa i migranti che hanno partecipato ad un progetto di volontariato messo a punto insieme a Legambiente

Gf Vip : Luigi Favoloso è stato ricoverato in ospedale - Jane ha una malattia all'inTestino : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality-show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda stasera su Canale 5 con la semifinale. Le ultime novità si soffermano su Luigi Favoloso e Jane Alexander. Se il gieffino reduce dalla seconda edizione del programma è stato ricoverato in ospedale, l'attrice italo-inglese ha replicato a chi la critica per l'eccessiva magrezza del suo corpo con un lungo post su Instagram. Gf Vip ...

Volontaria rapita in Kenia - un Testimone : 'I sequestratori di Silvia volevano un riscatto lampo' : I rapitori della Volontaria italiana 'volevano un riscatto lampo, ma Silvia non aveva soldi né il telefono. Qualcuno allora voleva lasciarla libera, ma gli altri si sono rifiutati'. LEGGI ANCHE ...

Kenya - rapita la volontaria italiana Silvia Romano/ 14 arresti - Testimoni : 'Cercavano proprio lei' - IlSussidiario.net : Kenya, volontaria italiana Silvia Costanza Romano rapita da un commando armato: forse in mano ai miliziani di Al Shabaab. Il testimone: 'Gridava aiuto!'

Aereo a 'propulsione' ionica - 10 secondi di volo nel primo Test : Le applicazioni potrebbero investire non solo il mondo aeronautico ma anche il settore dei droni. La ricerca è stata pubblicata ieri su Nature e sebbene il concetto di "vento ionico" " o spinta ...

