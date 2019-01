I «sì» di Salvini contro i «no» del M5S | sale la tensione nella maggioranza

Caso Diciotti - il tribunale dei Ministri chiede di procedere contro Salvini | : Intanto la nave Sea Watch si dirige verso l’Italia per fuggire dal maltempo. Il ministro dell’Interno: «Ennesima provocazione, nessuno sbarcherà»

Diciotti - sì del Tribunale dei ministri a procedere contro Salvini. Il ministro : “Ora parola al Senato ma io non mollo” : Il Tribunale dei ministri di Catania, contraddicendo la richiesta motivata di archiviazione della Procura della Repubblica del capoluogo etneo, ha richiesto l`autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del ministro dell`Interno Salvini per il caso Diciotti. La Procura di Catania all'inizio dello scorso novembre aveva formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti. Il 20 agosto ...

Diciotti - Tribunale dei ministri chiede di procedere contro Salvini per sequestro di persona : Il Tribunale dei ministri ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona, in relazione al caso della nave Diciotti. Al leader leghista viene contestata la responsabilità di aver impedito per giorni lo sbarco dei migranti a bordo di una nave militare italiana.Continua a leggere

