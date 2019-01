Heaven' s Vault è un' affascinante avventura focalizzata sulla narrazione con protagonisti

eurogamer

: Ecco un trailer per l'affascinante avventura #HeavensVault. - Eurogamer_it : Ecco un trailer per l'affascinante avventura #HeavensVault. - LorenzScalz93 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Oggi vi parliamo di's, un'narrativa riflessiva che uscirà questa primavera e che segue le gesta dell'archeologa Aliya Elasra e del suo amico robot, Six, mentre cercano un esperto di robotica scomparso.Il nuovo trailer, riportato da PCGamer, presenta Aliya e mostra il tipo di luoghi sorprendenti che esplorerà mentre scopre storie perdute e decifra lingue dimenticate.Aliya non si limiterà a gironzolare tra le rovine, dovrà infatti confrontarsi con persone viventi, non solo culture morte, fare nuove amicizie e cercare di superare i nemici mentre cerca l'esperto di robotica in una storia reattiva e ramificata. Lo sviluppatore inkle, inoltre, preannuncia che le cose che scopriremo sul passato influenzeranno il futuro, ma che la storia che costruiremo potrebbe non essere la verità.Read more…