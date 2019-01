Auto - dal 1° marzo arriva l'ecotassa corsa contro il tempo per non pagarla : Restando al mondo dei Suv, non la fa franca neppure la 'piccola', è lunga 4 metri, Suzuki Jimny. Nuovissima e simpatica, grazie al suo motore 1.5 da 102 cv riesce a uscire indenne con il cambio ...

Addio alla maschera di Salvador Dalí ne La Casa di Carta 3? Scoppia la polemica per l’uso non Autorizzato del suo volto : Mentre proseguono le riprese de La Casa di Carta 3, la serie di Alex Pina fa parlare di sé anche per altre vicende non prettamente legate alla sua produzione: dopo le proteste di diverse associazioni di Partigiani per l'uso di Bella Ciao, Scoppia un nuovo caso intorno ai riferimenti usati nella serie cult di Netflix. La Fondazione GalaDalí non ha affatto apprezzato l'uso delle maschere che ritraggono il volto del celebre artista spagnolo, ...

Incidente a Paruzzaro - due Automobilisti in ospedale

ROMA - UN TORO A SPASSO TRA GLI AutoMOBILISTI/ Video : Quartiere Bravetta - è fuggito dalla Valle dei Casali : ROMA, un TORO a SPASSO tra gli AUTOMOBILISTI/.Video: Quartiere Bravetta, è fuggito dall'area naturale della Valle dei Casali

Giallo a Pescara - 18enne trovato morto in casa dalla mamma : disposta l’Autopsia : È Giallo sulla morte di un ragazzo di diciotto anni trovato senza vita nella sua casa di Colle San Donato a Pescara. A dare l'allarme è stata la madre che ha trovato il figlio privo di sensi disteso sul letto nella sua camera. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza: l’autopsia chiarirà le cause del decesso.Continua a leggere

Lei litiga coi manifestanti - il fidanzato scende dall’Auto e li minaccia con la pistola in mano. Poi l’insulto razzista : “Fottuti n…” : Per il Martin Luther King Day, che si celebra il terzo lunedì di gennaio, un gruppo di giovani ha manifestato a Miami per chiedere maggiori diritti sulla casa, bloccando il traffico di un incrocio. Una donna, Dana Scalione, esasperata, è scesa dall’auto e ha iniziato a litigare con alcuni ragazzi neri. Dopo qualche minuto, il fidanzato, Mark Bartlett, è sceso da un Suv nero con una pistola in pugno e li ha minacciati, puntandogliela contro ...

Via le Automobili dal parco del Valentino - allo studio una "Ztl verde" : L'obiettivo - sulla carta - è più che nobile: fare del parco del Valentino una vera area verde. Cioè svuotarla di tutto ciò che la inquina o la sporca. Ed è per questa ragione che l'amministrazione ...

Auto bloccate dalla neve in Maremma : ANSA, - GROSSETO, 22 GEN - A causa della neve alcune Auto sono rimaste bloccate a Pitigliano , Grosseto, , sulla strada in località Casone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i ...

SwiftKey Beta riceve la modalità di navigazione in incognito che si attiva Automaticamente : L'ultimo aggiornamento della versione Beta di SwiftKey porta l'app alla versione 7.2.2.31 aggiungendo un'altra funzionalità alla popolare tastiera virtuale. La nuova feature potrebbe essere importante per molti utenti in quanto SwiftKey passerà automaticamente alla modalità di navigazione in incognito quando si digitano dati sensibili in un campo di testo. L'articolo SwiftKey Beta riceve la modalità di navigazione in incognito che si attiva ...

Città soffocate dallo smog e invase dalle Auto private : nel 2018 in 55 città superati i limiti di PM10 e ozono : città soffocate dallo smog, dove l’aria è irrespirabile sia d’inverno sia d’estate (tra le principali fonti di emissione il traffico, il riscaldamento domestico, le industrie e le pratiche agricole) e dove l’auto privata continua ad essere di gran lunga il mezzo più utilizzato, se ne contano 38 milioni e soddisfano complessivamente il 65,3% degli spostamenti. È quanto emerge da Mal’aria 2019, il dossier annuale di Legambiente sull’inquinamento ...

Londra. Mamma e bimbo in passeggino investiti dall’Auto : morti entrambi : La 23enne inglese Nicole era deceduta praticamente sul colpo sotto gli occhi del compagno. L'uomo era riuscito a spingere via la carrozzina giusto qualche secondo prima dell'arrivo della macchina. Purtroppo l'impatto era stato inevitabile. Ora anche Luciano è spirato.Continua a leggere

Castelvetrano - perde il controllo dell’Auto e viene sbalzato dall’abitacolo : morto 23enne : L’incidente mortale sabato notte nella zona di Castelvetrano, in provincia di Trapani. La vittima è Antonio Vilardi, un giovane di ventitré anni. Stava viaggiando da solo su una Fiat Punto lungo la Statale 115 nei pressi di Marinella quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo.Continua a leggere

Roma - Auto esce fuori strada : muoiono due ragazzi di 22 e 29 anni - sbalzati fuori dalla macchina : Schianto mortale a Roma. Un'auto su via del Mare, all'altezza del chilometro 24, è uscita fuori strada. Due ragazzi sono morti e una è rimasta ferita. Le vittime sono una una 22enne, deceduta sul ...