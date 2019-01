Ghosn verso dimissioni da presidente Renault Giovedì Cda casa francese potrebbe nominare

Nissan : Ghosn verso dimissioni da Renault : Carlos Ghosn, ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, in stato di fermo a Tokyo con le autorità nipponiche che hanno respinto l'ultima richiesta di concedere la libertà su cauzione ...

Nissan : Ghosn verso le dimissioni da Renault : L'ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn - in stato di fermo a Tokyo da oltre due mesi con le accuse di illeciti finanziari - è pronto a dimettersi dal suo ruolo di ...

Ghosn verso le dimissioni : pronto un tandem al suo posto : Consiglio di amministrazione in vista, alla Renault, per nominare il sostituto di Carlos Ghosn, attualmente Ceo e presidente della casa francese, ma ancora sotto custodia in Giappone per presunti ...

Renault - Ghosn verso le dimissioni - giovedì il Cda sui successori : Carlos Ghosn ha accettato di rassegnare le dimissioni dall'incarico di presidente e amministratore delegato della Renault. La notizia è stata lanciata da Les Echos, testata transalpina particolarmente vicina agli ambienti automobilistici francesi, ma ha trovato conferme su numerosi altri organi di informazione come la Reuters o il Wall Street Journal. Le pressioni della Francia. Le dimissioni del manager sono la conseguenza diretta di ...

Nissan-Renault : Ghosn verso l'arresto : ANSA, - TOKYO, 19 NOV - Il presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, "sta per essere arrestato con l'accusa di violazione dei regolamenti finanziari". E' quanto si legge ...

Nissan Renault - Carlos Ghosn verso l’arresto per evasione fiscale : Sarebbe imminente l’arresto del presidente di Nissan, Carlos Ghosn. Questa l’anticipazione del quotidiano giapponese Asahi Shimbun, secondo il quale il manager sarebbe sospettato di violazioni delle norme fiscali, in particolare di non aver dichiarato completamente i suoi guadagni. Ghosn, nato in Brasile nel 1954 da una famiglia di origini libanesi, è ritenuto uno delle personalità di maggior spicco nel mondo automobilistico ...