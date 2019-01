Farming Simulator diventa un eSports

gamerbrain

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Agricoltori virtuali di tutto il mondo, siete pronti a partecipare aglicon? Ebbene si, la serie simulativa incentrata sull’agricoltura di Giants Software, nel 2019 terrà tornei con un sostanzioso montepremio.: Competizione Agricola La nuova edizione ha venduto oltre un milioni di copie nei primi giorni di lancio, guadagnandosi una fetta in uno scenario competitivo in cui Fortnite la fa da padrone.non è solo un titolo casalingo ma anche competitivo.Correva l’anno 2017 quandomuoveva i primi passi nel mondo degli,a partire da questa estate si terrà laLeague, la quale consisterà in 10 tornei in Europa, tra le tappe vi sono la GamesCom di Colonia e naturalmente il Paris Games Week oltre il FarmCon del 2020.6 giocatori si ...