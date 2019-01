Camera | bagarre in aula Pd e Fi contro Bonafede ' Buffone' Nel mirino le sue parole

Corruzione - Bonafede : “In Italia si vede a occhio nudo”. Bagarre alla Camera : urla e insulti dal Pd e da Fi. Seduta sospesa : Ha parlato dell’ormai noto video su Cesare Battisti. E poi della Corruzione che in Italia “si vede a occhio nudo“. Tanto basta per scatenare le opposizioni: Forza Italia e il Pd hanno contestato il ministro Alfonso Bonafede a colpi di “buffone, buffone” e “dimissioni, dimissioni”. E al presidente della Camera Roberto Fico non è rimasto che sospendere la Seduta. La Bagarre è scoppiata quando i ...

Giustizia - Bonafede : “La corruzione si vede a occhio nudo”. Scoppia la bagarre alla Camera - urla da FI e Pd : “Buffone!” : bagarre in Aula alla Camera durante la replica del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo la sua relazione sull’amministrazione della Giustizia. Il presidente, Roberto Fico, ha sospeso la seduta. Bonafede, che durante la sua replica era stato più volte interrotto, ha suscitato la vibrate proteste di Pd e Forza Italia quando ha affermato, tra l’altro, che “la corruzione in Italia non ha bisogno di essere raccontata, ...

Roberto Fico chiede "il Var" ai questori per le sanzioni disciplinari dopo la bagarre alla Camera : "Gentili questori, vi chiedo di voler procedere all'esame degli episodi accaduti nel corso delle sedute dell'assemblea in cui si è svolto l'esame del disegno di legge di bilancio, per poterne valutare la rilevanza sotto il profilo disciplinare di cui all'articolo 60, comma 3, del Regolamento della Camera". È quanto si legge in una lettera del presidente della Camera, Roberto Fico, in una lettera ai deputati questori Gregorio ...

Manovra - alla Camera il voto definitivo. Bagarre su un post M5S : "Siamo sotto attacco" : Smentisce così, in un colloquio con Repubblica, l'ipotesi di sue dimissioni il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Se è vero che sono il vincitore morale - spiega - a maggior ragione continuo a ...

Sì alla manovra : fiducia dalla Camera dopo la bagarre. FI con i gilet azzurri : «Basta tasse» : Il presidente Fico costretto a intervenire. Mulè (Forza Italia): «obbedienti a chi vi ha scritto la manovra da Bruxelles». Delrio (Pd): «Pagina buia per il Parlamento»

Manovra - bagarre alla Camera : Fi coi gilet azzurri : E' ancora bagarre alla Camera, nel giorno in cui si vota la fiducia alla Manovra . Durante le dichiarazioni di voto, i parlamentari azzurri, appena ha iniziato a parlare la rappresentante del M5S ...

Manovra - è di nuovo bagarre alla Camera prima del voto di fiducia | : Dopo le tensioni in Aula di ieri, con la rissa sfiorata più volte tra i deputati, ancora polemiche durante la votazione sulla fiducia posta dal governo oggi. L'ok definitivo sul testo arriverà ...

Manovra - bagarre alla Camera : è il giorno del voto di fiducia - si comincia alle 17 : alle 18 comincerà la chiama. L'Aula continuerà quindi a votare fino alle 24 per esaminare i 244 ordini del giorno presentati al testo. La seduta riprenderà poi dalle 9 di domenica. Urla e lancio di ...

Manovra - le opposizioni protestano e alla Camera scoppia la bagarre. Manovra al fotofinish : È una corsa contro il tempo condita da risse e liti, il via libera alla legge di bilancio. Entro il 31 dicembre, per evitare di arrivare a esercizio provvisorio di bilancio, il testo deve essere sulla scrivania di Sergio Mattarella per la firma, che il capo dello Stato potrebbe accompagnare - si ragiona in ambienti parlamentari - con una lettera di...