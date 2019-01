Brexit | May | rinvio non serve a niente

Brexit - avanti tutta della Premier May sull'uscita con "deal" : La Premier britannica Theresa May torna a scagliarsi contro l'ipotesi di Brexit "No deal" ventilata dall'opposizione. Lo ha ribadito una question time alla camera dei Comuni, rispondendo alle ...

Terremoto Brexit - Dyson e Sony lasciano il Regno Unito. Governo May sotto pressione : E' un Governo in evidente difficoltà quello che reagisce alle ultime pesanti defezioni di grandi aziende dal Regno Unito. Il segretario di Stato al Commercio Liam Fox ha affermato che da quando è stata votata la Brexit, nel 2016 il Paese ha richiamato più investimenti dall'estero di Germania e Francia messe insieme. "Quindi chiaramente sia un paese attraente per le aziende e per gli investimenti diretti", ha rivendicato a margine del Forum di ...

Brexit - May : "Non si esce senza accordo" : La Premier britannica Theresa May ha parlato oggi alla Camera dei Comuni per fare il punto sulla situazione dopo che l'accordo raggiunto con Bruxelles sulla Brexit è stato bocciato dal suo Parlamento. Il Primo Ministro si è detta disposta al dialogo con i deputati per elaborare un piano B, purché sia un confronto "costruttivo" e "senza precondizioni". Ha anche detto di aver già ascoltato gli esponenti di vari partiti e i deputati di diversi ...

Brexit - ecco il piano B di May : Dopo la bocciatura della prima bozza di accordo una settimana fa, si allontana la data per il prossimo voto cruciale del Parlamento britannico sul piano B che Theresa May ha programmato di iniziare a ...

Brexit - May : evitare no deal? Accordo Ue : 19.25 Un secondo referendum sulla Brexit "minerebbe la fiducia" del popolo nella politica e "non avrebbe la maggioranza. Così la premier britannica Theresa May ai Comuni, avviando la discussione di un piano B, dopo la bocciatura della sua prima bozza d'Accordo. Si è detta ...

Brexit - May : evitare no deal? Accordo Ue : 19.25 Un secondo referendum sulla Brexit "minerebbe la fiducia" del popolo nella politica e "non avrebbe la maggioranza. Così la premier britannica Theresa May ai Comuni, avviando la discussione di un piano B, dopo la bocciatura della sua prima bozza d'Accordo. Si è detta disponibile a un "dialogo costruttivo e senza precondizioni" con le opposizioni e dispiaciuta che Corbyn "abbia scelto di non partecipare". "Per uscire dallo stallo dobbiamo ...

Brexit - la May : sì al dialogo - ma nessun rinvio dell'uscita dalla Ue : Un secondo referendum sulla Brexit inoltre "minerebbe la fiducia" del popolo britannico nei confronti della politica: lo ha ribadito la premier ai Comuni avviando la discussione su un eventuale piano ...

Brexit : May - 'dialogo sì - rinvio dell'uscita no' : Theresa May afferma di essere disponibile a un "dialogo costruttivo e senza precondizioni" con le opposizioni su un piano B sulla Brexit. Ma lamenta il forfait del leader dell'opposizione laburista ...

Brexit - la premier Theresa May di nuovo ai comuni per illustrare il piano B : ...In attesa che la premier britannica Theresa May renda noto il 'piano B' il negoziatore Ue Michel Barnier ha indicato di essere pronto a discutere con Londra dei termini della dichiarazione politica ...

Oggi May presenta il “piano B” su Brexit : Si presenterà al Parlamento e spiegherà le sue intenzioni dopo la storica bocciatura dell'accordo raggiunto con l'Unione Europea

Brexit - media : May cederà solo backstop : 13.34 A poche ore dal discorso di Theresa May al Parlamento sulla Brexit, trapelano i contenuti di quanto la premier dirà per convincere i ribelli conservatori e gli alleati unionisti nordirlandesi del Dup Secondo fonti citate dai media, May non farà concessioni alle opposizioni né verso una Brexit più soft.Riproporrà il suo piano originario con l'impegno a cercare di aggirare la questione del backstop (il meccanismo vincolante di garanzia ...