Al Bano festeggia 55 anni di carriera

'55 passi nel sole' - Al Bano festeggia più di mezzo secolo di carriera su Canale 5 : Due serate, quelle di mercoledì 23 e di mercoledì 30 gennaio, per raccontare 55 anni di carriera artistica. Quelle appena menzionate sono le date in cui andrà in onda, su Canale 5, il programma "55 anni nel sole" con Al Bano Carrisi. In questa trasmissione il noto cantante di Cellino San Marco accompagnerà i telespettatori alla riscoperta dei principali eventi della sua interminabile storia che lo ha portato ad esibirsi in tantissimi ...

Al Bano - il desiderio segreto per il Natale : 'Festeggiare insieme a Loredana Lecciso e Romina Power' : Al Bano Carrisi , il celebre cantante pugliese di Cellino San Marco, è tornato alla ribalta della cronaca per alcune clamorose dichiarazioni rilasciate al settimanale di gossip 'Chi', dove ha svelato il suo sogno segreto per i festeggiamenti natalizi, che come di consueto passerà insieme alla ...

Al Bano - appello a Romina Power e Loredana Lecciso/ 'Festeggiamo insieme il Natale a Cellino' : Al Bano, ai microfoni del settimanale Chi, lancia un appello a Loredana Bertè e Romina Power in vista del Natale. La famiglia si riunirà?

Al Bano : 'Vorrei festeggiare il Natale con Romina e Loredana' : Roma, 11 dic., askanews, - 'Natale lo trascorrerò a Cellino con mia madre Jolanda che ha 96 anni. Un po' dei miei figli sono in giro per il mondo e io starò con chi ci vuole stare. Io sono un uomo di pace, cerco di seminare pace anche se non sempre ci riesco. Sarebbe un …

Al Bano : "A Natale si fermano le guerre. Il mio miracolo sarebbe festeggiare insieme a Romina e Loredana" : Il Natale si avvicina, bisogna preparare la festa e riunire la famiglia. Ma non per tutti è semplice, sicuramente non per uno come Al Bano, 74 anni, 5 figli e due divorzi alle spalle. A Chi ha rivelato come il suo desiderio sia riuscire a riunire la sua numerosa famiglia sotto lo stesso tetto. "sarebbe un miracolo se Loredana e Romina volessero festeggiare con me, ma lascio fare agli altri, di certo veti non ne metto". Anche perché ...

AlBano - l’appello di pace : “Loredana e Romina - festeggiamo insieme” : Albano Carrisi lancia l’appello di pace alle ‘sue’ donne: “Romina e Loredana, festeggiamo insieme. Sarebbe un miracolo” Albano Carrisi uomo distensivo, portatore di pace e concordia, anche in amore. È lui stesso a definirsi tale nell’ultima intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Chi (in edicola da mercoledì 12 dicembre). Il cantante si è lasciato andare a […] L'articolo Albano, l’appello ...

Al Bano - 'voglio festeggiare il Natale con Romina e Loredana insieme' : Natale è alle porte con il suo carico di disideri, spesso irrealizzabili ma non per questo irrinunciabili. Tra i tanti c'è il sogno di Al Bano, che ha svelato al settimanale Chi, da domani in edicola, il proprio miracolo delle Feste. prosegui la letturaAl Bano, 'voglio festeggiare il Natale con Romina e Loredana insieme' pubblicato su Gossipblog.it 11 dicembre 2018 14:04.