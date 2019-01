Scompare nel nulla dopo una serata con un collega | Emily trovata morta dopo più di 2

Passeggero 22enne Scompare nel nulla durante navigazione in crociera : nave torna senza di lui : Il personale ha cercato l'uomo in tutta l'imbarcazione da cima a fondo ma non è riuscito a trovarlo da nessuna parte. Il sospetto è che possa essere caduto da uno dei ponti durante la navigazione di notte. La nave ha invertito la rotta ed è tornata indietro ma con un Passeggero in meno.Continua a leggere

Trame Il Segreto : Julieta si concede a Mesia - Raimundo Scompare nel nulla : Nuovi e avvincenti episodi de Il Segreto attendono gli affezionati telespettatori ad inizio febbraio 2019 e che, come ci rivelano gli spoiler provenienti dalla Spagna, vedranno molti colpi di scena a Puente Viejo. Isaac confesserà ad Elsa di essere il padre del bimbo che Antolina porta in grembo e la Laguna come vedremo, non la prenderà affatto bene. Prosegue nel frattempo il piano di Julieta per scoprire il colpevole della scomparsa di Saul e ...

Scompare nel nulla - bimbo di 7 anni ritrovato murato nel cemento : mamma accusata di omicidio : La donna, la 43enne Elisha Pankey, ora deve rispondere dei reati di abusi sui minori con conseguente morte e abuso di un cadavere dopo al scoperta del corpo senza vita del figlio all'interno di un magazzino abbandonato a sette mesi di distanza dalla sua scomparsa.Continua a leggere

Esce per una corsetta e Scompare nel nulla : ore di apprensione : Riccardo Tacconi, 58enne residente a Milano, stava trascorrendo qualche giorno di ferie con la famiglia sul Nevegal, nel...

Padova - Scompare nel nulla Luca Tacchetto : era in vacanza con la fidanzata in Burkina Faso : Luca Tacchetto, 28enne e figlio dell'ex sindaco di Vigonza, è scomparso nel nulla dallo scorso 15 dicembre, mentre era in vacanza con una ragazza canadese in Burkina Faso. I due sarebbero arrivati nel paese africano il giorno della sparizione e da allora si sarebbero perse le loro tracce.Continua a leggere

Va a scuola e Scompare nel nulla : l'appello della famiglia : Dallo scorso 20 dicembre si sono perse le tracce di un ragazzo di 16 anni, uscito per andare a scuola e scomparso nel nulla...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta cambia look - Antolina Scompare nel nulla : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera in onda ogni giorno su Canale 5. Le Anticipazioni dal 1 al 4 gennaio, svelano che Julieta deciderà di cambiare aspetto, mentre Raimundo chiederà informazioni a Fernando su Donna Francisca. Infine Isaac sarà in pensiero per la scomparsa di Antolina. Il Segreto: Fernando denigra Prudencio Fernando consegnerà ad Irene e Severo una busta piena di soldi come regalo per il loro matrimonio ...

Mistero a Cagliari - Scompare nel nulla bimba di 20 mesi da un furgone andato a fuoco : Una bambina di 20 mesi è scomparsa dopo che un incendio è scoppiato all'interno del furgone nel quale vive insieme alla sua famiglia rom. Il papà, la mamma e i suoi quattro fratelli maggiori sono riusciti a salvarsi, ma della piccola non c'è traccia. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se sia morta o scomparsa.Continua a leggere

Gli anelli di Saturno stanno Scomparendo : (immagine: Nasa) Su Saturno piovono anelli. Il gigante gassoso del Sistema solare sta richiamando a sé i suoi caratteristici ring, facendo letteralmente piovere su di sé il ghiaccio di cui sono fatti. Secondo gli esperti della Nasa, insomma, tra circa 100 milioni di anni dovremo dire addio al nostro Signore degli anelli. A sostenerlo è l’analisi di James O’Donoghue del Goddard Space Flight Center della Nasa – pubblicata da poco su Icarus ...

Il Segreto - spoiler : Raimundo sulle tracce di Francisca - ma Scompare nel nulla : Nuovi e avvincenti episodi della soap iberica Il Segreto attendono tutti i fan nei primi mesi del 2019 quando, secondo le anticipazioni, vedremo che Raimundo farà di tutto per scoprire dove sia finita Francisca Montenegro. Ulloa, una volta che Emilia e Alfonso sono in salvo in Francia, ha intenzione di dedicarsi alla ricerche della moglie, sparita nel nulla già da qualche tempo, lasciando inspiegabilmente le redini dei suoi affari a Fernando ...

Esce per andare a scuola - Francesca Scompare nel nulla a 16 anni : appello dei parenti : Francesca Perda è uscita lunedì mattina da una casa famiglia nel Sud Sardegna, dove è ospite, per raggiungere, come ogni mattina, l'istituto alberghiero che frequenta ma a scuola non è mai arrivata. Da quel momento di lei si sono perse completamente le tracce. Numerosi gli appelli dei parenti online.Continua a leggere

Sondrio - giallo a Chiesa in Valmalenco : agente di commercio in vacanza Scompare nel nulla : L’ultima traccia che ha lasciato di sé è una foto pubblicata su Instagram in cui è ritratto il suo cane Dante in mezzo alla neve. Mattia Mingarelli, agente di commercio di Albavilla nel Comasco, sembra essere scomparso nel nulla. L’uomo, un 30enne alto e dal fisico asciutto, si trovava, come ogni anno in questo periodo, a Chiesa in Valmalenco, nota meta turistica montana in provincia di Sondrio. Infatti i genitori del giovane sono soliti ...

Viterbo - psichiatra Scompare nel nulla : il caso a 'Chi l'ha visto?' : 'Chi l'ha visto?' si è recentemente occupato del caso di Mauro Maccarini (48 anni) scomparso lo scorso 2 Dicembre da Viterbo. La sorella Stefania ha raccontato che l'uomo sta passando un periodo di difficoltà psicologica. Proprio per questo motivo, Mauro aveva deciso di recarsi presso l'ospedale di Belcolle. Lo psichiatra era stato avvistato a Civitavecchia lo scorso lunedì, mentre il giorno dopo, secondo le segnalazioni di una ragazza, il ...

Trame - Il Segreto : Raimundo Scompare nel nulla dopo aver pedinato Fernando : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera diretta da Aurora Guerra, che ogni giorno appassiona milioni di italiani su Canale 5. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti, in onda nei primi mesi del 2019, si soffermano su Raimundo Ulloa interpretato dall'attore Ramon Ibarra. Il nonno di Matias, infatti, scomparirà nel nulla dopo aver indagato sulla sparizione di Donna Francisca. Il Segreto, anticipazioni: è scontro tra Raimundo e ...