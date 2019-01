Salvini | ' Macron faccia come Bolsonaro | ci restituisca i terroristi'

Salvini : Francia restituisca nostri terroristi - lo chiederò a Macron : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Terroristi - Salvini : pronto vedere Macron : 13.13 "Se serve sono pronto a partire per Parigi per incontrare Macron, pur di riportare in Italia questi assassini". Lo afferma il ministro dell'Interno, Salvini, con riferimento ai Terroristi latitanti all'estero. Il Viminale ha messo a punto un elenco di 30 ricercati per terrorismo, 14 dei quali sono stati individuati in Francia

