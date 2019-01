Meningite | bimbo di due mesi e mezzo trasferito al Salesi

Bologna - bimbo di due anni muore di Meningite : era stato rimandato a casa dall’ospedale : Morire a solo due anni per una forma grave di meningite da meningococco. È accaduto nella notte tra venerdì 18 gennaio e sabato 19 presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. Vittima della malattia fulminante un bimbo che venerdì mattina era stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso pediatrico del nosocomio a causa della febbre che lo aveva colpito qualche ora prima. Tuttavia agli occhi dei medici il piccolo risultava in condizioni di salute ...

Napoli - chirurgo muore di Meningite : i familiari donano organi - il cuore salverà un bimbo : Un medico chirurgo di 40 anni di età è deceduto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio presso l'istituto ospedaliero 'Domenico Cotugno' di Napoli. Si tratta del dottore Vincenzo Di Stazio che ha perso la vita a causa di meningite da pneumococco. Il paziente era arrivato presso l'azienda ospedaliera partenopea in condizioni molto critiche, estremamente disperate. Per Di Stazio non c'è stato nulla da fare e i suoi colleghi medici non ...