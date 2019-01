Huawei vuole portare sugli smartphone la tecnologia Liquid Lens | autofocus fulminei e

Trump vuole tagliare fuori Huawei e Zte dalla corsa al 5G : (Foto: Al Drago/Bloomberg/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta considerando l’ipotesi di emanare un ordine esecutivo che vieterebbe alle aziende americane l’utilizzo di apparecchiature prodotte dalle multinazionali cinesi Huawei e Zte. Come riporta Reuters, la notizia sarebbe stata confermata da tre fonti che hanno familiarità con la situazione e riguarderebbe un ordine esecutivo che andrebbe a bloccare, per ...

Trump vuole vietare alle società Usa l'acquisto di prodotti Huawei e Zte : Il presidente americano Donald Trump sta prendendo in considerazione di emanare a inizio 2019 un ordine esecutivo per impedire alle aziende statunitensi di utilizzare apparecchiature di ...

Huawei vuole lanciare dei nuovi occhiali per la realtà aumentata : Huawei sembra aver individuato nella realtà aumentata il prossimo ambito in cui espandersi ed è già al lavoro sui propri occhiali AR, in arrivo entro un paio d'anni. L'articolo Huawei vuole lanciare dei nuovi occhiali per la realtà aumentata proviene da TuttoAndroid.