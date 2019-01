Google sta testando le gesture per la navigazione in Chrome Canary

Google Maps permette di impostare gli orari di partenza e di arrivo per la navigazione in auto : Negli ultimi giorni, Google Maps ha ricevuto due funzionalità di rilievo come l'introduzione degli avvisi per gli autovelox e i limiti di velocità durante la guida e ora una ha ottenuto un'altra feature che consente di impostare l'orario di partenza o di arrivo per ottenere una stima della durata del percorso quando si utilizza la navigazione in auto. L'articolo Google Maps permette di impostare gli orari di partenza e di arrivo per la ...

Dalla Francia arriva una batosta pesante per Google : Milano. L’autorità francese per la privacy ha comminato ieri una multa record di 50 milioni di euro a Google per una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati (Gdpr). La multa costituisce un primato non soltanto per il suo ammontare, ma anche perché è il primo caso di utilizzo tan

App Google - Google Assistant e Play Store ricevono una serie di novità grafiche : App Google, Google Assistante il Play Store ricevono novità grafiche, alcune decisamente interessanti e altre invece che sembrano un po' raffazzonate. L'articolo App Google, Google Assistant e Play Store ricevono una serie di novità grafiche proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL sta ottenendo il supporto a Fuchsia grazie a uno sviluppatore indipendente : grazie ad uno sviluppatore indipendente, Google Pixel 3 XL può finalmente contare sul supporto a Google Fuchsia. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Pixel 3 XL sta ottenendo il supporto a Fuchsia grazie a uno sviluppatore indipendente proviene da TuttoAndroid.

App Google 9.5 beta introduce un inizio di modalità scura per Google Assistant : Nell'ultima versione beta di App Google, rilasciata nelle scorse ore, Google Assistant presenta delle card scure. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo App Google 9.5 beta introduce un inizio di modalità scura per Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant si rinnova con nuovi controlli compatti su smartphone : Google Assistant si sta rinnovando graficamente su smartphone all'insegna del Material Theme e con un riposizionamento dei vari comandi. L'articolo Google Assistant si rinnova con nuovi controlli compatti su smartphone proviene da TuttoAndroid.

Il meteo di Google Assistant ora fornisce anche la temperatura percepita : Il meteo di Google Assistant si arricchisce di nuove informazioni: non fornisce più solo la temperatura esterna, ma anche quella percepita ed il vento. L'articolo Il meteo di Google Assistant ora fornisce anche la temperatura percepita proviene da TuttoAndroid.

Google sta implementando il rilevamento automatico degli account di terze parti nella versione beta 9.0 dell’app : L'app Google beta v9.0 sta implementando il rilevamento automatico degli account di terze parti, l'integrazione di Google Assistant negli accessori per l'auto e la modalità interprete in cui l'Assistente Google resterà continuamente in una modalità di ascolto per effettuare la traduzione di conversazioni tra due lingue. L'articolo Google sta implementando il rilevamento automatico degli account di terze parti nella versione beta 9.0 ...

Gustatevi questa video recensione di Google Pixel 3 Lite - completa di specifiche tecniche e sample fotografici : Sembra ormai certo che entro la primaverà assisteremo al lancio di almeno un modello di Pixel economico perché il Google Pixel 3 Lite, il modello economico base, è tornato a mostrarsi, questa volta in una video recensione straniera. L'articolo Gustatevi questa video recensione di Google Pixel 3 Lite, completa di specifiche tecniche e sample fotografici proviene da TuttoAndroid.

I lettori di impronte ottici in-display sono sicuri? Google starebbe indagando al riguardo : Il sensore di impronte digitali ottico integrato nel display è sufficientemente sicuro per l'utilizzo con i pagamenti, le app bancarie e così via? Google starebbe indagando al riguardo e potrebbe persino negare l'autorizzazione TrustZone. L'articolo I lettori di impronte ottici in-display sono sicuri? Google starebbe indagando al riguardo proviene da TuttoAndroid.

Criptovalute - Google Ads mette Ethereum nella lista nera : Google Ads , la piattaforma pubblicitaria del motore di ricerca più importante del mondo, ha inserito la parola chiave "Ethereum" nella sua lista nera . A renderlo noto è stata Decenter , una startup serba che costruisce soluzioni blockchain ed applicazioni decentralizzate. Il ...

L’icona di Google Assistant comincia ad apparire nella homepage di Google : Alcuni utenti americani hanno segnalato la presenza dell'icona di avvio di Google Assistant nella homepage di Google. L'articolo L’icona di Google Assistant comincia ad apparire nella homepage di Google proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant alla conquista del mondo : è disponibile su un miliardo di dispositivi : Google Assistant sarà installato su un miliardo di dispositivi entro la fine di gennaio, un numero raddoppiato rispetto allo scorso maggio. Il grosso dipende dagli smartphone e da Android, ma l'...

Philips e Innit rendono le nostre case ancora più smart con luci - Google Assistant e Smart Display : Da Philips e Innit arrivano nuove soluzioni che rendono le nostre case ancora più Smart grazie a luci, Google Assistant e Smart Display L'articolo Philips e Innit rendono le nostre case ancora più Smart con luci, Google Assistant e Smart Display proviene da TuttoAndroid.