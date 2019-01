Giornata della memoria: per non dimenticare (comunicato)

scuolainforma

: #Buonanotte con tutte le news e le trattative della giornata di #calciomercato ? - DiMarzio : #Buonanotte con tutte le news e le trattative della giornata di #calciomercato ? - Confindustria : #Orientagiovani | Circa 68mila i nuovi posti di lavoro nel settore della meccanica nel triennio 2019-2021: un terzo… - Unomattina : Panama: da oggi al via la Giornata mondiale della Gioventù. Domani l'arrivo del @Pontifex_it . In coll. da Panama i… -

(Di martedì 22 gennaio 2019)stampa da parte del Coordinamento Nazionale dei DocentiDisciplina Diritti Umani celebrante la. Il ricordo di uno scempio, di un’aberrazione (sei milioni di individui trucidati dalla barbarie nazista per la colpa di essere ebrei) che smuove gli animi e che ci rammenta di come l’essere umano sia capace di atrocità inenarrabili.In nome di tutte le persone sopravvissute allo sterminio da parte del Reich e del trionfo dei venti di libertà e democrazia, vi auguriamo buona lettura.: un ‘prezioso diario’ Il Coordinamento Nazionale dei DocentiDisciplina Diritti Umani in occasione, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno, intende fare una profonda riflessione storica per dare il giusto valore e il giusto significato allacommemorativa per ...