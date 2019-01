C’è Posta Per Te: Matrimonio tra Denise e Deborah! Il Popolo del Web Insorge!

uominiedonnenews

(Di martedì 22 gennaio 2019) Durante la seconda puntata di C’éPer Te, Maria De Filippi ha raccontato la storia d’amore travagliata tra Deborah e. I genitori sono andati alle loro nozze? Le foto che svelano la verità!C’éPer Te: Maria De Filippi durante la seconda puntata, tratta una storia d’amore tra due donne! La seconda storia che la De Filippi racconta al proprio fedele pubblico Mediaset di “C’éPer Te”, riguarda untra due donne,e Deborah. Le due sono fidanzate da due anni e convivono da uno. Al loronon ci saranno i familiari di. Non accettano che la figlia ami una persona dello stesso sesso. Proprio la protagonista non comprende il motivo per il quale debba sentirsi sbagliata solo perchè vuole bene ad una donna. I genitori quando hanno saputo la notizia hanno pensato che la figlia fosse stata ...