Zio orco | le accuse della nipotina | ' Mi ha palpeggiata sotto le coperte'

Beautiful anticipaZioni dal 6 al 12 gennaio : Liam scopre il gioco sporco di Bill : Beautiful torna su Canale 5, pronte le anticipazioni da domenica 6 a sabato 12 gennaio. I fan della soap opera potranno gustarsi una puntata speciale in onda il giorno dell'epifania, che inizierà alla 14:00 e terminerà alle 14:30, per poi passare il testimone agli episodi di Una Vita Acacias 38 e Il Segreto di Puente Viejo. Dove eravamo rimasti? Nell'ultima puntata del 22 dicembre scorso. Bill è uscito dal coma e ha indicato Ridge come suo ...

“Dai Zio porco!” Cristiano Ronaldo dimostra i suoi miglioramenti con l’italiano [VIDEO] : Cristiano Ronaldo sta imparando l’italiano da quando si è accasato alla Juventus, su Instagram ne ha dato dimostrazione Cristiano Ronaldo si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in quel di Dubai, prima di tornare alla corte di Allegri per la seconda parte di stagione in maglia bianconera. Il fenomeno portoghese, dal suo profilo Instagram, ha effettuato una diretta per scambiarsi gli auguri con i suoi tanti followers, alcuni dei ...

"Vi ringraZio per i pantaloni rosa. Però lo preferivamo sporco e bagnato piuttosto che vestito da femmina" : Uno striscione appeso al cancello di una scuola elementare di Milano, una scritta a grandi lettere: "Fuori il gender dalle scuole". Ad appenderlo è stata Forza Nuova, che ha rivendicato il gesto postando le foto dell'accaduto sulla sua pagina Facebook. Immediata la reazione dei consiglieri della zona 8, nel cui territorio si trova la scuola, e dell'Anpi: "Chiediamo alle autorità di individuare i responsabili e di denunciarli in ...

Roberto Saviano - la nuova provocaZione di Salvini : “Gli raddoppio la scorta - se gli torcono un’unghia poi è colpa mia” : “La scorta? Gliela raddoppio, non sia mai che poi gli torcono un’unghia e la colpa è mia”. È il commento, sarcastico, del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Roberto Saviano e la polemica sulla sua protezione da parte delle forze dell’ordine. Il leader della Lega era a Milano alla presentazione del nuovo libro di Lilli Gruber, Inganno. L'articolo Roberto Saviano, la nuova provocazione di Salvini: “Gli ...

Stato-Mafia - Di Matteo presenta ‘Il Patto sporco’. “Prima negavano - dopo la sentenza è calato il silenZio. Cercare verità” : “Prima c’era un atteggiamento negazionista, dicevano che il processo sulla trattativa Stato-Mafia era un processo ‘politico’ quando in realtà destra, sinistra e centro lo avversavano. Si scriveva come fosse una ‘boiata pazzesca’. Poi, dopo la sentenza che ha condannato politici e mafiosi, è calato il silenzio. Il motivo? Era una sentenza scomoda, sono state dimostrate le diffuse omertà ...