Previsioni Meteo | l’Inverno entra nel “clou” in tutt’Europa | ecco perché l’Italia sarà

Previsioni Meteo Liguria - Arpal : mercoledì possibili nevicate a bassa quota : In Liguria è atteso nella giornata di mercoledì 23 gennaio un ulteriore deciso calo delle temperature, con possibili precipitazioni a carattere nevoso nelle zone interne, e non è escluso che le precipitazioni possano assumere carattere nevoso a quote basse anche sulle zone costiere, in particolare sul centro-ponente della regione: lo riporta il bollettino dell’Arpal Liguria. L’agenzia ambientale regionale segnala per oggi e domani ...