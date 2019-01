Oroscopo di febbraio per la Vergine | confusione sentimentale

Oroscopo del 3 febbraio : Acquario col vento in poppa : In questa domenica 3 febbraio 2019 troviamo il Sole, Mercurio e per metà giornata la Luna nel segno dell'Acquario. Nella prima parte della domenica la Luna transiterà nel Capricorno assieme agli stabili Plutone e Saturno. Nettuno in Pesci e Nodo Lunare in Cancro nell'ottava casa. Urano e Marte in Ariete. Ariete disorganizzato Ariete: la molta voglia di fare dei nativi si scontrerà con la scarsa capacità organizzativa che non gli permetterà di ...

Oroscopo di febbraio per il Cancro : confusione sul lavoro e salute non al top : Il 2019 non si presenta secondo l'Oroscopo come un anno facile per il Cancro e già dai primissimi mesi si intravedono con chiarezza quelli che potranno essere i problemi che rischiano di rendere complesso il vostro cammino. Il Cancro ha per natura un carattere orgoglioso e questo lo rende vulnerabile nei rapporti con gli altri, creando occasioni di scontro anche in ambito lavorativo: il mese di febbraio non farà eccezione. L'amore per il Cancro ...

Oroscopo febbraio - previsioni Acquario : sarete carichi di positività : Nel mese di febbraio, voi dell'Acquario avrete una voglia matta di evadere, di fare un viaggio, di divertirvi. Vorrete fare tutto ciò con degli amici cari e sinceri, perché il modo migliore di godersi appieno qualcosa è condividerla con altri. La vostra generosità non si ferma affatto su dei temi materiali, ma arriva ai gesti, alle sensazioni e alle emozioni. Se siete in procinto di festeggiare l'evento di qualcuno, potreste essere proprio voi ...

Oroscopo febbraio : Capricorno alla ricerca di un amore solido : Voi del segno del Capricorno avrete modo di rigenerarvi, di "sbocciare" nuovamente. Vivrete di stabilità, essendo un segno di terra, ed amerete tutto ciò che è sicuro, che è programmato, e di conseguenza pretendete che anche le questioni importanti della vostra vita lo siano. Perciò vi muoverete nel senso che desiderate, per raggiungere gli obiettivi prefissati, così che potrete raccogliere i frutti del vostro duro lavoro in breve tempo. amore e ...

Oroscopo individuale di febbraio per l'Acquario : un cambio radicale nell'amore : L'appuntamento mensile dell'Oroscopo individuale vede protagonista l'Acquario, un segno aperto alle amicizie, magnanimo e intraprendente. Semplici e riservati, i nati sotto il segno dell'Acquario sfruttano la sfera intellettuale per emergere dal "guscio", mettendo in pratica i loro progetti e consolidando amicizie preziose. Analizziamo le previsioni astrologiche del mese di febbraio nell'Oroscopo dell'Acquario, puntando un riflettore "stellare" ...

Branko - Oroscopo febbraio : previsioni mese prossimo (anticipazioni) : oroscopo febbraio 2019 di Branko: anticipazioni sulle previsioni di tutti i segni zodiacali Mancano circa dieci giorni all’arrivo di febbraio 2019, le cui previsioni dell’oroscopo di tutto il mese Branko le ha rese note da tempo sul nuovo libro dal titolo “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, da qualche tempo in vendita in tutte le librerie. Dall’opera dell’astrologo riportiamo in questo articolo ...

Oroscopo dal 28 gennaio al 3 febbraio : Capricorno positivo - Pesci giù di morale : Nella settimana che va dal 28 gennaio al 3 febbraio, molti segni conosceranno il favore degli astri, specialmente quelli che non hanno passato un bel periodo, come la Vergine e la Bilancia. In ribasso invece i Gemelli, il Cancro e i Pesci. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: potrebbero nascere delle serie incomprensioni a partire da martedì, dopo un lunedì di serenità. Potreste così pensare di rimediare, ma nel frattempo vi immergerete nel ...

Oroscopo di febbraio 2019 per il Leone : molta energia per programmare il futuro : L'anno 2019 secondo l'Oroscopo sarà ottimo per il segno del Leone, che ha molti influssi astrali propizi. Fin dai primi giorni del nuovo anno vi siete sentiti colmi di energia positiva, che vi porta ad affrontare i problemi con la giusta dose di ottimismo, per individuare le giuste soluzioni. Lo spirito di iniziativa non vi è mai mancato e in questo momento le vostre qualità vengono facilmente riconosciute anche da chi vi sta vicino. Nei primi ...

Oroscopo di febbraio - per i Gemelli sarà un mese con diverse preoccupazioni : Non sarà un mese facile quello di febbraio 2019 per i nati sotto il segno dei Gemelli, secondo le previsioni dell'Oroscopo: una serie di contrattempi si riveleranno estremamente fastidiosi e vi porteranno a riconsiderare l'opportunità di alcune scelte, che vi sembravano corrette, fatte nel recente passato. Le influenze astrali non favorevoli genereranno in voi una certa apprensione per il futuro, che purtroppo rappresenta la premessa per ...

Oroscopo febbraio : ottimo mese per Toro e Cancro - rinascita per il Leone : Cosa riserverà di importante il prossimo mese? A rispondere l'Oroscopo di febbraio con annesse relazioni astrali interessanti i dodici segni dello zodiaco. Punto centrale su cui sono state impostate le odierne previsioni, l'amore e il lavoro, direttamente influenzati dalle effemeridi del mese. Intanto, il mese di gennaio, ancora in corso, ha dato non pochi problemi a diversi segni, tra i quali il Leone. febbraio invece porterà qualcosa di ...

Oroscopo febbraio - previsioni Sagittario : maggiore selettività negli affetti : Nel mese di febbraio per voi del Sagittario si prevede una maggiore selezione tra gli affetti che, in realtà, non si riveleranno tali. Addirittura proverete un certo fastidio verso quelle amicizie che non vi daranno alcuna soddisfazione, che non risulteranno del tutto sincere e, soprattutto, che non vi convinceranno. Sarete molto concentrati su tutti gli aspetti della vita privata che riguarderà esclusivamente ciò che accadrà in casa vostra, e ...

Oroscopo febbraio - previsioni per lo Scorpione : l'organizzazione sarà utile sul lavoro : Tantissima forza caratterizzerà il mese di febbraio per i nati sotto il segno dello Scorpione. Questa infatti scaturirà da un'irrefrenabile voglia di realizzare i sogni che molti avevano covato a lungo nel 2018. Tuttavia, ci sarà qualche sorpresa in più, alcune belle ed altre meno, che non saranno comunque in grado di scoraggiarvi. Avete finalmente compreso cosa voglia dire accontentarsi e godere di ciò che già si trova fra le vostre mani, ...

Oroscopo di febbraio per il Toro : è il momento di conoscere persone nuove : I nati sotto il segno del Toro hanno motivi per esultare: sono attesi da un 2019 che secondo l'Oroscopo sarà ampiamente positivo, ma cosa devono aspettarsi, nello specifico, dal periodo circoscritto nel mese di febbraio? Mercurio e Sole influenzeranno in modo benefico i nativi del Toro, dando loro ottimismo e rinnovata energia. Le condizioni astrali consigliano di prendere in considerazione la possibilità di pianificare qualche viaggio in ambito ...

Oroscopo febbraio : Bilancia sotto stress : Il mese di febbraio, cari amici del segno della Bilancia, potrebbe essere diviso quasi a metà. Nella prima parte del mese potreste non trovare ciò che cercate in amore o comunque potreste non riuscire ancora a vedere i risultati del vostro lavoro. Nella seconda metà però riuscirete a trovare degli spiragli di positività che potrebbero sul serio fare la differenza. Il rischio però è quello di far subentrare dello stress non previsto, causato ...