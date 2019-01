Milan | Donnarumma | ' Importante ripartire dopo il ko in Supercoppa'

Milan - Donnarumma : 'Higuain via? Scelta sua... E' un amico - lo stimo' : Gianluigi Donnarumma , portiere del Milan , parla a Sky Sport dopo la vittoria col Genoa: 'Abbiamo fatto una grande partita tutti quanti, abbiamo saputo soffrire tutti insieme. La cosa più importante era la qualità, abbiamo vinto una grandissima partita'. ...

Milan - Donnarumma si gode la vittoria di Genova : “importante ripartire - non molleremo il quarto posto” : Il portiere del Milan ha parlato dopo la vittoria ottenuta a Genova, sottolineando come la strada verso il quarto posto sia ancora lunga “Brucia ancora la sconfitta di Jeddah, l’importante era ripartire con l’obiettivo del quarto posto. Siamo lì e già pensiamo alla prossima, questa è ormai andata“. Così il portiere del Milan, Gigio Donnarumma, dopo il successo per 2-0 in trasferta contro il Genoa, dove il 19enne ...

Calciomercato Milan - mani su Tiago Djaló. Antonio Donnarumma può partire : mani su Tiago Djaló Il Milan, inoltre, continua a lavorare molto su dei giovani talenti, in osservanza ad una politica voluta dalla proprietà e che la dirigenza sta mettendo in pratica. In questo ...

I fratelli Paquetà come Vieri - Seedorf - Donnarumma e tanti altri : Lucas al Milan e Matheus lo “segue” al Monza : I fratelli Paquetà approdano entrambi in Italia, uno al Milan e l’altro al Monza dell’ex presidente rossonero Berlusconi Lucas Paquetà al Milan e il fratello maggiore Matheus in prova al Monza è solo l’ultimo di una lunga serie di incroci che hanno visto approdare in Serie A, alle volte anche nella stessa squadra, due fratelli. Sponda Milan, e sempre nel ruolo di portiere, a disposizione di Gennaro Gattuso ci sono Gigi e ...

Milan - una minaccia per Donnarumma : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport , il futuro di Donnarumma è ancora tutto da scrivere. Il Milan potrebbe valutare di cedere il suo portiere per 40 milioni di euro, in modo tale da generare una ricca plusvalenza. Nel caso si ...

Milan - Donnarumma risponde duramente a Salvini dopo le critiche assurde del ministro : Gigio Donnarumma ha parlato a caldo dopo la vittoria contro la Spal, rispondendo a tono a Matteo Salvini “È normale che quando inizi a fare delle partite importanti e a non subire goal diventa tutto più facile. dopo i momenti difficili dell’anno scorso ora sono più tranquillo, serve tutto per fare esperienza”. Gigio Donnarumma ha parlato ai microfoni di Pressing dopo la vittoria del suo Milan sulla Spal. Il portiere rossonero però, si è ...

Milan-Spal 2-1 - Serie A : Gonzalo Higuain firma la vittoria rossonera con le lacrime - Donnarumma salva il risultato nel finale : L’ultima partita di Serie A del 2018, e anche del girone d’andata, vede il Milan prevalere col brivido sulla Spal a San Siro. Il 2-1 finale è frutto del gol di Petagna dopo 12 minuti, del pareggio di Castillejo al 16° e della definitiva rete del vantaggio siglata da Higuain. Il successo consente agli uomini di Rino Gattuso di rimanere ampiamente coinvolti nella lotta per la Champions League, dal momento che si trovano a un solo punto ...

Milan-Spal - le pagelle : Donnarumma è ancora decisivo - male Romagnoli : pagelle MILAN G. Donnarumma 7.5 Non può nulla sul gol di Petagna. Ingannato dalla deviazione di Romagnoli. Bravissimo nel recupero sul colpo di testa di Fares. ABATE 6 Prova a farsi vedere in attacco ...

Milan-Spal 2-1 - riecco Higuain Donnarumma salva il risultato : La squadra di Gattuso soffre ancora, va sotto (Petagna), ritrova la rete grazie a Castillejo. Al 64’, Pipita riporta il sereno. Rosso a Suso, nel recupero miracolo di Gigio

Probabili formazioni / Milan Spal : quote. Donnarumma vs Gomis - il duello fra i pali - Serie A - : Probabili formazioni Milan Spal: ancora tridente offensivo per Gattuso, occhi in particolare su Higuain ma tutta la squadra deve ritrovare il gol.

Milan - Donnarumma evita il crollo. Calhanoglu controfigura di se stesso : Milan ancora a secco, di gol e di vittorie. Allo Stirpe, i rossoneri non vanno oltre lo 0-0 contro il Frosinone , e vengono salvati in più di un'occasione dalle parate di Donnarumma. Continua il ...

Serie A - Frosinone-Milan 0-0 : Donnarumma salva un Diavolo che non sa più fare gol : Per vincere serve il gol e ma il Milan ha dimenticato come si fa. Quarta gara di campionato in astinenza per il Diavolo , non accadeva dal 1984, e un deludente 0-0 sul campo di un Frosinone che ...

Live Frosinone-Milan 0-0 Donnarumma salva su Ghiglione : Il 18esimo turno di Serie A in programma nell'inedita collocazione temporale di Santo Stefano si apre con la sfida delle ore 12.30 tra Frosinone e Milan, due compagini che vivono un momento...