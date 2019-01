Brexit : May - 'dialogo sì - rinvio dell'uscita no' : Theresa May afferma di essere disponibile a un "dialogo costruttivo e senza precondizioni" con le opposizioni su un piano B sulla Brexit. Ma lamenta il forfait del leader dell'opposizione laburista ...

May dialogo sì - rinvio dell'uscita no : Un secondo referendum sulla Brexit "minerebbe la fiducia" del popolo britannico nella politica: lo ha ribadito la premier riconoscendo che alcuni deputati le hanno suggerito questa soluzione nei suoi ...

Brexit - May si salva e tenta la via del dialogo Corbyn la gela : “Prima escluda il no deal” : Theresa May incassa la fiducia di Westminster (325 voti a 306), ribadisce il suo impegno per portare a compimento la Brexit e invita i leader dei partiti a un incontro a Downing Street per delineare un percorso condiviso. La proposta di mediazione si scontra subito con una rete di precondizioni che allontanano per ora la possibilità di trovare un t...