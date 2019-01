Lavorare in un forno degli anni 60 ai tempi di Instagram

laragnatelanews

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il rumore dello scoppiettio irregolare, il profumo delle fascine di castagno, la fiamma calda che si muove vivace, la magia di una legna è pura poesia…ma facciamo qualche passo indietro e con occhio meno romantico. Gli egiziani lo sapevano bene che la cottura a legna era ottima, ma non furono molto precisi nella costruzione dei primi forni tradizionali, posizionando l’apertura in alto: si disperdeva troppo il calore. Ci pensarono poi i Greci nel 1.700 a.c. a spostare l’apertura dei forni domestici davanti e non sopra, che – insieme con altri accorgimenti – ne permetteva una migliore efficienza. Infine arrivarono i romani che ne perfezionarono tecniche di costruzione e ne affinarono altre sulla cottura di cibi e soprattutto di pane. Fu una vera e propria rivoluzione alimentare e gastronomica per i romani che, grazie a Numa Pompilio, introdussero i festeggiamenti chiamati ...