L' algoritmo che dona il tatto ai robot | la ricerca di due Università italiane

L'algoritmo italiano che predice la grandezza della frutta : ... Luca Corelli Grappadelli che fin dagli anni '80 aveva iniziato a raccogliere dati sull'accrescimento dei frutti a diverse latitudini in tutto il mondo. Quindi era già disponibile un vasto data base ...

L'algoritmo italiano che predice la grandezza della frutta : Un algoritmo sviluppato in 30 anni di ricerca, un calibro digitale che registra rapidamente i dati ed una piattaforma in grado di trasformare il frutteto da reale a virtuale: sono gli ingredienti di Perfrutto, il servizio creato dall'agronomo bolognese Marco Zibordi, capace di prevedere scientificamente e a inizio stagione, le dimensioni finali di mele, pere o kiwi. Una sorta di 'sfera di cristallo' 4.0, ad alto contenuto tecnologico che ...

Come funziona l'algoritmo anti-suicidi di Facebook e perché può essere un rischio : È passato quasi un anno da quando Facebook ha ampliato il suo programma anti-suicidi. Un pacchetto di strumenti mirati a supportare chi sta pensando di togliersi la vita. Il servizio ha un fine nobile, ma ripropone i soliti dubbi legati alla privacy degli utenti, tanto più dopo un 2018 in cui Facebook ha ammesso alcune falle che hanno esposto milioni di utenti. In breve: l'algoritmo che rileva i segnali di rischio ...

Stop in Europa all’algoritmo di Facebook che tenta di prevenire i suicidi : Facebook (Getty Images) L’algoritmo che analizza i post su Facebook per cercare di individuare e prevenire situazioni che potrebbero sfociare in un suicidio non è più attivo in Europa. La possibilità di utilizzare l’algoritmo nel vecchio Continente è stata interrotta a causa delle speciali protezioni sulla privacy personale introdotte dal regolamento sulla protezione dei dati generali (Gdpr), che impone agli utenti di fornire un consenso ...

Gilet gialli - il nuovo algoritmo di Facebook che ha favorito la rivolta : Prima del bis del 24 novembre , 'Tutti a Parigi!' , titolo del post, , Facebok in molti paesi del mondo ha un guasto: succede martedì 20 novembre e dura alcune ore, durante le quali i promotori della ...

Lavoro - un algoritmo scova i mestieri adatti a te - ma che non pensavi di saper fare : Gli omini Lego riproducono la foto dei lavoratori americani intitolata “Pranzo in cima a un grattacielo” Usare la tassonomia e l’intelligenza artificiale per rendere i processi di selezione del Lavoro più efficaci. È l’obiettivo che si sono posti a Jobrapido, motore di ricerca di Lavoro presente in 58 Paesi e con sede in Italia. Da questa idea è nata smart intuition technology, una tecnologia di cui Jobrapido è ...

Venezia - scatta l'algoritmo che 'predice' i furti : ladro in manette : La polizia di Stato ha arrestato a Venezia un uomo di 55 anni con l'accusa di furto aggravato. Le forze dell'ordine sono state chiamate dal portiere di un hotel che ha sorpreso il rapinatore all'interno del bar della struttura. Erano le 3.45 di notte quando gli agenti si trovavano già nella suddetta zona al momento della segnalazione e così sono riusciti a cogliere il malvivente sul fatto. Tutto questo potrebbe sembrare senza dubbio una ...