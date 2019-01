Incidente stradale a Roma | due morti e un ferito

Ragusa - Incidente stradale nella notte : 3 morti - tra loro 2 giovani di 22 e 17 anni : Hanno perso la vita una coppia di giovani di Rosolini, Cristian Minardo, 22 anni e la sua fidanzata di 17 anni Aurora Sorrentino, e la mamma della ragazza, Rita Barone. Una quarta persona, un 22enne di Rosolini, che guidava una Punto, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania.Continua a leggere

Lecce - soccorre una donna che ha avuto un Incidente stradale e tenta di stuprarla : arrestato : Si è fermato a soccorrere una donna di 45 anni che ha avuto un incidente stradale, facendola salire sulla sua auto. Ma poco dopo ha tentato di violentare la donna, che è riuscita però a fermare l'aggressore. L'uomo, prima di fuggire, è comunque riuscito a rubare un borsello: è stato poi arrestato.Continua a leggere

Incidente stradale oggi a Vittoria : due feriti : Incidente stradale con due feriti oggi poco dopo le 11 all'incrocio di via Fontana a Vittoria. Sul posto l'ambulanza del 118 e la Polizia Municipale.

Michele Bravi Incidente : omicidio stradale - quanti anni rischia : Michele Bravi incidente: omicidio stradale, quanti anni rischia incidente Michele Bravi, cosa dice il codice penale Michele Bravi, 23 anni appena, è noto al grande pubblico per aver vinto X-Factor nel 2013. La sua nascente e promettente carriera, potrebbe però essere stroncata da un grave incidente d’auto che ha causato la morte di una cinquantottenne. Il giovane cantante rischia dai due ai sette anni di carcere per omicidio stradale. Michele ...

Drammatico Incidente stradale in Sicilia - sull'A18 : 3 morti e 4 feriti. : Drammatico incidente nelle prime ore del mattino in Sicilia, sull'Autostrada A18 che collega Catania a Messina. Tre persone hanno perso la vita e almeno altre quattro sono rimaste ferite in uno...

Incidente sull'A18 tra Catania e Messina : tre morti - tra cui l'agente di polizia stradale Angelo Sapadaro : Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in un Incidente stradale avvenuto sull'autostrada A18 Catania-Messina, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea, che ha coinvolto un tir e un'automobile. Lo ha reso noto la polizia stradale di Messina, aggiungendo che una delle vittima è un collega che si trovava sul posto per un precedente Incidente. Il poliziotto sarebbe stato investito in pieno da un'auto. Sul ...

Incidente stradale mortale nel Casertano : 24enne muore sul colpo : Un gravissimo sinistro stradale, purtroppo fatale, è costato la vita ad un giovane ragazzo, appena 24 anni di età, di origini marocchine. L'impatto è avvenuto in provincia di Caserta, precisamente sulla strada statale numero 6, nota anche come 'via Casilina', che collega i comuni di Teano e Riardo. Il 24enne era alla guida dalla sua automobile, un veicolo marca Ford, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente ...

Le notizie del giorno – Calciatore coinvolto in un Incidente stradale - Ferrero ancora nella bufera : Le notizie del giorno – Altra notizie shock per il mondo del calcio. Nel dettaglio il centrale dell’Independiente Alan Franco è stato coinvolto in un incidente stradale a Sarandì, il Calciatore è nel giro della Nazionale argentina e l’impatto è avvenuto al ritorno da una festa. Il Calciatore era alla guida di una Jeep e con altri amici a bordo, brutto incidente con un’altra auto a bordo di cui viaggiava una ragazza incinta di 7 mesi. ...

Aosta - Incidente stradale in corso Ivrea : due feriti Aosta -Gli equipaggi del 118 hanno soccorso i conducenti delle due vetture coinvolte : ... : I conducenti delle due auto coinvolte in un incidente stradale avvenuto alle 20 di oggi, domenica 13 gennaio, ad Aosta sono al "Parini" di Aosta, dopo essere stati soccorsi dagli equipaggi del 118. Si ...

Il più grave Incidente stradale della storia d'Italia : I video dei telefonini raccolti raccontano di un viaggio di ritorno allegro, con i passeggeri che scherzano, parlano, qualcuno canta anche. Tutto accade alle 19,30 di domenica 28 luglio 2013. Il bus Volvo bianco percorre l'autostrada A16 Napoli - Canosa, imboccata al casello di Benevento, per dirigersi verso Napoli e poi a Pozzuoli, dove la maggior parte dei viaggiatori risiede. Ma il pullman guidato da Ciro Lametta, partito da Pozzuoli 3 ...

Incidente stradale nel comune di Spoleto : un ferito : Erano le 13 di mercoledì 10 gennaio quando, per cause che sono in corso d'accertamento, un'auto è rimasta coinvolta in un Incidente. L'episodio è avvenuto nel comune di Spoleto, in località La Bruna. ...