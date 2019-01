EuroVolley femminile 2019 – Mercoledì il sorteggio delle pool ad Istanbul : Mercoledì a Istanbul il sorteggio dei Campionati Europei Femminili 2019 Si terrà Mercoledì a Istanbul il sorteggio per la composizione delle pool dei Campionati Europei Femminili in programma dal 23 agosto all’8 settembre 2019 (diretta streaming a partire dalle ore 12 su EuroVolley TV e Facebook). La rassegna continentale si presenta con una formula rinnovata a 24 squadre, suddivise nella prima fase in quattro pool che si svolgeranno in ...